Amaranto Perea no se guardó nada tras errores de Kevin Mantilla en Inter vs Medellín: “Es infame” / Colprensa

Difícil situación vive el América de Cali y otros equipos. El Pulso del Fútbol, 29 de octubre de 2026 00:00:00 45:49 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol Steven Arce y Adrián Magnoli hablaron sobre la derrota del Medellín ante Internacional de Bogotá y su actualidad en la tabla de la liga colombiana. Adrián dijo: “Siempre hablamos de lo malo de los equipos, de las responsabilidades de los entrenadores. Pero yo quiero hablar sobre lo bueno de equipos como el Medellín”. Sobre el tema Steven agregó: “La actualidad dice hoy que un equipo grande, cayó inexplicablemente con un equipo limitado, que no tiene los mismos jugadores ni la misma inversión”.

No olvide escuchar el audio del programa.

YouTube