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29 oct 2026 Actualizado 19:51

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El Pulso del Fútbol, 29 de octubre de 2026

El Pulso del Fútbol analiza la actualidad de la liga colombiana y la lucha por clasificar a los ocho.

Amaranto Perea no se guardó nada tras errores de Kevin Mantilla en Inter vs Medellín: “Es infame” / Colprensa

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Difícil situación vive el América de Cali y otros equipos. El Pulso del Fútbol, 29 de octubre de 2026

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En este programa de El Pulso del Fútbol Steven Arce y Adrián Magnoli hablaron sobre la derrota del Medellín ante Internacional de Bogotá y su actualidad en la tabla de la liga colombiana. Adrián dijo: “Siempre hablamos de lo malo de los equipos, de las responsabilidades de los entrenadores. Pero yo quiero hablar sobre lo bueno de equipos como el Medellín”. Sobre el tema Steven agregó: “La actualidad dice hoy que un equipo grande, cayó inexplicablemente con un equipo limitado, que no tiene los mismos jugadores ni la misma inversión”.

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