¿Qué técnico está más preparado para ser campeón? El Pulso del Fútbol, 20 de noviembre de 2026 00:00:00 49:11 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la inminente llegada de Jorge Bava al Junior de Barranquilla. Steven dijo: “Siempre lo he sostenido que Junior la mayoría de las veces tiene más jugadores que técnico, y creo que debe tener un técnico a la altura de la plantilla. Sonó Gustavo Costas, ese técnico está a la altura de Junior”. Sobre el tema César agregó: “Creo que Junior no tiene para pagar algunos nombres como Beccacece, y no sé hasta cuál punto podían traer a Gustavo Costas. Bava fue campeón en Uruguay, Paraguay y en Colombia”.

No olvide escuchar el audio del programa.

YouTube