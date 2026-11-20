El Pulso del Fútbol, 20 de noviembre de 2026
El Pulso del Fútbol está en la previa de la final de la Copa Sudamericana en Barranquilla, y del inicio de los cuadrangulares.
¿Qué técnico está más preparado para ser campeón? El Pulso del Fútbol, 20 de noviembre de 2026
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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la inminente llegada de Jorge Bava al Junior de Barranquilla. Steven dijo: “Siempre lo he sostenido que Junior la mayoría de las veces tiene más jugadores que técnico, y creo que debe tener un técnico a la altura de la plantilla. Sonó Gustavo Costas, ese técnico está a la altura de Junior”. Sobre el tema César agregó: “Creo que Junior no tiene para pagar algunos nombres como Beccacece, y no sé hasta cuál punto podían traer a Gustavo Costas. Bava fue campeón en Uruguay, Paraguay y en Colombia”.
No olvide escuchar el audio del programa.
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