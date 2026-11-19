El Pulso del Fútbol, 19 de noviembre de 2026
El Pulso del Fútbol destaca los goles de los jugadores colombianos en el exterior.
¿De verdad en la Liga cualquiera es campeón? El Pulso del Fútbol, 19 de noviembre de 2026.
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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Campo Elías Terán hablaron sobre la actualidad de Jorge Carrascal y lo que se espera de él en la Selección Colombia. Campo dijo: “Para mí Jorge Carrascal es el socio de Luis Díaz, de Jhon Arias y el delantero, y con el nivel que está mostrando, creo que es el llamado a ser el creativo”. Sobre el tema César agregó: “Yo también lo veo como el jugador que ocupe esa posición, sin decir que va a ser el reemplazo de James, porque él tiene que jugar con su calidad y no ver lo que se hizo antes”.
No olvide escuchar el audio del programa.
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