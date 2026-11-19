¿De verdad en la Liga cualquiera es campeón? El Pulso del Fútbol, 19 de noviembre de 2026. 00:00:00 46:33 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Campo Elías Terán hablaron sobre la actualidad de Jorge Carrascal y lo que se espera de él en la Selección Colombia. Campo dijo: “Para mí Jorge Carrascal es el socio de Luis Díaz, de Jhon Arias y el delantero, y con el nivel que está mostrando, creo que es el llamado a ser el creativo”. Sobre el tema César agregó: “Yo también lo veo como el jugador que ocupe esa posición, sin decir que va a ser el reemplazo de James, porque él tiene que jugar con su calidad y no ver lo que se hizo antes”.

No olvide escuchar el audio del programa.

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