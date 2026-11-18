¿Hay futuro con los jóvenes de la Selección Colombia? El Pulso del Fútbol, 18 de noviembre de 2026 00:00:00 49:56 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Campo Elías Terán hablaron sobre la eliminación de Nacional ante Once Caldas en la semifinal de la Copa Colombia. César dijo: “La noticia es la eliminación de Nacional. Antes de los tres partidos de Once Caldas ante Nacional, no se lo veía con muchas opciones. Once Caldas no tiene una nómina larga, pero los cambios le dieron la posibilidad de empatar”. Sobre el tema Campo agregó: “Yo le daba una posibilidad del 30% de clasificarse en la llave ante Nacional, porque tenía una nómina corta. Pero al final supo refrescar la nómina y alcanzar la clasificación”.

No olvide escuchar el audio del programa.

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