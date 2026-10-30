De La Espriella confirma cambios en convocatoria para funcionarios de varias embajadas

En cumplimiento de los cambios que plantea para las contrataciones en el país, el presidente Abelardo De La Espriella ordenó dejar de lado el listado inicialmente propuesto y adelantar una convocatoria interna para que las embajadas de Colombia en Dinamarca, Egipto, Filipinas, Finlandia y Vietnam, sean ocupadas por funcionarios de carrera diplomática con conocimiento y trayectoria para estos nombramientos.

La convocatoria estará abierta a partir de hoy, 30 de octubre, y cerrará el próximo martes 3 de noviembre.

Luego, los días 4 y 5, un comité integrado por la Secretaría General, Talento Humano, la Academia Diplomática y la Oficina Jurídica de encargarán de evaluar las hojas de vida. Y finalmente, el viernes 6 de noviembre, el mandatario tendrá los cinco perfiles seleccionados para los cargos.

Trámites paralelos

El presidente también, confirmó que avanzan con los trámites para nombrar en propiedad a los embajadores de Colombia en Alemania y Canadá.

En Alemania, la embajadora de carrera, Yadir Salazar Mejía, continúa en el cargo de forma transitoria o a la espera de que la designación del Gobierno de Abelardo De La Espriella.