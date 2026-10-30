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30 oct 2026 Actualizado 21:57

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Política

De La Espriella confirma cambios en convocatoria para funcionarios de varias embajadas

Se trata de una convocatoria interna en las embajadas de Colombia en Dinamarca, Egipto, Finlandia, Filipinas y Vietnam.

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En cumplimiento de los cambios que plantea para las contrataciones en el país, el presidente Abelardo De La Espriella ordenó dejar de lado el listado inicialmente propuesto y adelantar una convocatoria interna para que las embajadas de Colombia en Dinamarca, Egipto, Filipinas, Finlandia y Vietnam, sean ocupadas por funcionarios de carrera diplomática con conocimiento y trayectoria para estos nombramientos.

La convocatoria estará abierta a partir de hoy, 30 de octubre, y cerrará el próximo martes 3 de noviembre.

Luego, los días 4 y 5, un comité integrado por la Secretaría General, Talento Humano, la Academia Diplomática y la Oficina Jurídica de encargarán de evaluar las hojas de vida. Y finalmente, el viernes 6 de noviembre, el mandatario tendrá los cinco perfiles seleccionados para los cargos.

Trámites paralelos

El presidente también, confirmó que avanzan con los trámites para nombrar en propiedad a los embajadores de Colombia en Alemania y Canadá.

En Alemania, la embajadora de carrera, Yadir Salazar Mejía, continúa en el cargo de forma transitoria o a la espera de que la designación del Gobierno de Abelardo De La Espriella.

Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

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