¿Cuándo son las elecciones de mitad de mandato del 2026 en EE.UU? Fecha y horarios de votación

Las elecciones de mitad de mandato tendrán lugar el 3 de noviembre de 2026, fecha en la que se elegirá a los integrantes del Congreso para los próximos dos años y se renovarán otros cargos estatales y locales.

Sin embargo, la apertura y el cierre de los puestos dependerá de cada estado y del cargo a elección.

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¿Qué cargos se eligen en las elecciones de mitad de mandato en EE. UU.?

Estas elecciones se conocen como “Midterm Elections” o “Elecciones de mitad de mandato” porque, como su nombre lo indica, se realizan a mitad del mandato presidencial, que en Estados Unidos dura cuatro años.

Para 2026 se renovarán diferentes cargos, entre los que se encuentran:

Se elegirán los 435 integrantes de la Cámara de Representantes de EE. UU.

de EE. UU. Se renovará un tercio de los 100 integrantes del Senado.

Además, podrían aparecer otras contiendas electorales, según el tarjetón, entre ellas:

Gobernador.

Representantes estatales.

Cargos judiciales y otros cargos locales.

Propuestas electorales específicas del estado.

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¿Cuándo abren las urnas en EE. UU. para las elecciones de mitad de mandato?

A diferencia de otros países, Estados Unidos no tiene un horario único de votación para todo el territorio nacional.

En esta oportunidad se tendrán dos momentos para votar en las elecciones de mitad de mandato 2026.

Estado Elecciones generales Elección especial para el Concejo Municipal Alabama 3 de noviembre de 2026 8 de diciembre de 2026 Arkansas 3 de noviembre de 2026 15 de diciembre de 2026 District of Columbia 3 de noviembre de 2026 3 de noviembre de 2026 Florida 3 de noviembre de 2026 3 de noviembre de 2026

En el resto de los estados actualmente no se han identificado las próximas elecciones locales y, por ahora, solo cuentan con la fecha de las elecciones generales, celebradas el 3 de noviembre de 2026.

Los estados faltantes son:

Alaska.

American Samoa.

Arizona.

California.

Colorado.

Connecticut.

Delaware.

Georgia.

Guam.

Hawaii.

Idaho.

Illinois.

Indiana.

Iowa.

Kansas.

Kentucky.

Louisiana.

Maine.

Maryland.

Massachusetts.

Michigan.

Minnesota.

Mississippi.

Missouri.

Montana.

Nebraska.

Nevada.

New Hampshire.

New Jersey.

New Mexico.

New York.

North Carolina.

North Dakota.

Commonwealth of the Northern Mariana Islands.

Ohio.

Oklahoma.

Oregon.

Pennsylvania.

Rhode Island.

South Carolina.

South Dakota.

Tennessee.

Texas.

Utah.

Vermont.

Virgin Islands.

Virginia.

Washington.

West Virginia.

Wisconsin.

Wyoming.

Además, el estado de Puerto Rico no cuenta con fecha para las elecciones generales ni locales.

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¿Cómo consultar el puesto y hora de votación?

Los interesados pueden consultar su puesto de votación y horarios correspondientes a través de las oficinas de elecciones estatales o locales o por medio de la consulta del registro electoral.

De igual forma, la U.S. VOTE Foundation ha generado un mapa interactivo para que los votantes puedan obtener más información sobre cómo votar o ayudarlos a generar un mapa del recorrido a seguir para ejecutar dicho derecho.

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