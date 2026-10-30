Pacto Histórico respaldó candidatura de Alejandro Toro a la Alcaldía de Medellín

Cerca de 185 miembros del Pacto Histórico solicitaron al representante a la Cámara por Antioquia, Alejandro Toro, que considere renunciar a su curul de congresista antes del 31 de octubre de 2026, con el propósito de presentar su candidatura a la Gobernación de Antioquia en las elecciones locales de 2027.

A través de una carta, los firmantes manifestaron que Toro es la persona idónea para representar a la organización política en la contienda electoral, al destacar su trayectoria como defensor de los derechos humanos y la paz desde la sociedad civil, así como su trabajo en el Congreso en favor de los territorios y las subregiones del departamento que, según señalaron, históricamente han sido excluidas de las decisiones políticas.

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Los militantes también advirtieron sobre el riesgo de que la Gobernación quede en manos de sectores políticos y económicos que, a su juicio, priorizan la extracción de riqueza por encima de los derechos sociales, laborales, étnicos, medioambientales y humanos.

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De igual forma, consideraron que Alejandro Toro podría contribuir a la unidad de las diferentes expresiones del movimiento social en Antioquia para hacer frente a los desafíos políticos del departamento.