Cayó en Santa Marta presunto cabecilla de las ACSN señalado de cobrar extorsiones. Imagen de referencia de capturado. Foto: Getty Images / boonchai wedmakawand

La Policía Metropolitana de Santa Marta capturó en flagrancia a un hombre señalado de ser presunto cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, durante un procedimiento adelantado en la vereda Calabazo, zona rural de Santa Marta.

El coronel Jimmy Belalcázar, comandante de la institución, indicó que el detenido sería hombre de confianza de alias ‘Yepez’ y estaría vinculado al cobro de extorsiones en esta jurisdicción.

“Según las investigaciones, este sujeto sería el hombre de confianza de alias Yepez y se encargaría del cobro de extorsiones”, precisó el oficial.

Durante el procedimiento, las autoridades le encontraron una pistola calibre 9 milímetros y tres cartuchos para la misma, por lo que fue capturado por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

El hombre y los elementos incautados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que adelantará el proceso judicial para determinar su responsabilidad penal.