Más de 500 comparendos y 295 vehículos inmovilizados en operativos en Santa Marta. Foto: Alcaldía

Un total de 295 vehículos fueron inmovilizados y 583 comparendos impusieron las autoridades de tránsito en Santa Marta durante seis días de operativos, de acuerdo con el balance entregado por la Secretaría de Movilidad Distrital.

Las acciones se desarrollaron entre el 17 y el 22 de noviembre de 2026 e incluyeron controles en las vías, jornadas pedagógicas y actividades de prevención para verificar el cumplimiento de las normas de tránsito.

El mal parqueo, la infracción más frecuente

Entre las conductas sancionadas, el mal parqueo encabezó el listado con 91 comparendos. Le siguieron no tener vigente la revisión técnico-mecánica, con 58 sanciones; irregularidades en las placas, con 50; y circular sin SOAT, con 45.

El reporte también registra 14 comparendos a conductores sin licencia, ocho por incumplir el pico y placa y siete por conducir bajo los efectos del alcohol. Además, hubo seis sanciones por conducir vehículos sin la licencia correspondiente y otras seis por prestar servicio de transporte informal.

Las autoridades también identificaron infracciones como circular en contravía, transitar en motocicleta incumpliendo las normas y realizar maniobras peligrosas, entre otras conductas.

Continuarán los controles en Santa Marta

La Secretaría de Movilidad, encabezada por Sarita Vives, anunció que mantendrá los operativos en distintos puntos de la ciudad, con énfasis en el respeto por las señales de tránsito, la documentación obligatoria y el uso adecuado del espacio público.

La dependencia distrital hizo un llamado a conductores, motociclistas, ciclistas y peatones para cumplir las normas y adoptar comportamientos responsables en las vías.

El balance corresponde a los procedimientos realizados durante el periodo reportado y no representa el consolidado mensual de infracciones en Santa Marta.