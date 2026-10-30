Astronautas culminan caminata espacial tras instalar el séptimo panel solar en la EEI

En el 2021, la Estación Espacial empezaron a instalar paneles solares con el propósito de aumentar hasta un 30 % la energía disponible en la estación, con capacidad de pasar de 160 a unos 215 kilovatios, en total. serán ocho paneles.

Este 29 de octubre, los astronautas Anil Menon y Joshua Kutryk, instalaron el séptimo panel solar en la EEI, esa electricidad adicional respaldará las operaciones críticas del laboratorio orbital, incluida su desorbitación segura y controlada.

La caminata espacial, comenzó alrededor de las 8:00 hora del este de Estados Unidos (12:00 GMT) y terminó a las 15:08 (19:08 GMT), casi media hora más de lo previsto, según el blog de la EEI.

Según la NASA, desde el interior, los astronautas Jessica Watkins y Luke Delaney ayudaron a sus compañeros a ponerse y quitarse los trajes y manejaron el brazo robótico.

Fue la cuarta caminata de Menon y la primera de Kutryk, que llegó a la estación el 1 de octubre con la misión Crew-13.

Con esta salida, Kutryk pasa a ser el quinto astronauta canadiense que trabaja en el exterior de una nave en órbita, según la CSA. Fue la caminata número 285 en apoyo del ensamblaje, el mantenimiento y la mejora de la estación, y la número 100 de la serie de salidas estadounidenses desde el laboratorio orbital, según el recuento de la NASA.

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