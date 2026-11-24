Fuentes consultadas por Caracol Radio, indican que las primeras hipótesis señalan que alias ‘Antonio Medina’, cabecilla de los frentes 28 y 39 de las disidencias de las FARC- Bloque Amazonas, sería el responsable del ataque con carro bomba a la Gobernación del Meta, en Villavicencio.

Además, se trataría de una retaliación de este grupo criminal tras el bombardeo efectuado por las Fuerzas Militares contra esa estructura durante este fin de semana en Mapiripán, Meta, que dejo 5 subversivos muertos.

De otro lado, la Policía Metropolitana de Villavicencio, aseguró que el ataque terrorista en las inmediaciones de la Gobernación del Meta, se dio mediante detonación de un vehículo acondicionado con explosivos.

“La Policía Nacional desplegará todas las capacidades operativas, investigativas y de inteligencia necesarios para establecer estos hechos, identificar, capturar y poner a disposición de la justicia los responsables de ese atentado terrorista”, aseguró la institución en un comunicado.

El ministro de Defensa General (r) Jorge Mora aseguró que el gobierno no cederá ante las amenazas y no permitirá que los hechos violentos marquen el rumbo del país.

“No habrá diálogos ni concesiones con estructuras narcoterroristas que atenten contra la vida de los colombianos. La respuesta será firme, contundente y dentro del marco de la Constitución y la ley. La Fuerza Pública actuará con todas sus capacidades para perseguir a los responsables, proteger a la población y garantizar la seguridad”, aseguró el ministro.

Por su parte, el presidente Abelardo De La Espriella confirmó que hasta ahora no se registran víctimas mortales por el atentado contra la Gobernación del Meta.

“Juro que los haré pagar: este atentado no quedará impune”, advirtió el mandatario.