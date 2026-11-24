El presidente Abelardo De La Espriella se dirigirá hacia Villavicencio, capital del Meta, para atender la situación del atentado perpetrado contra la Gobernación la noche del 23 de noviembre.

El mandatario lo confirmó durante una llamada telefónica con la gobernadora Rafaela Cortes, hecha pública por la mandataria a través de sus redes sociales, minutos después de que estallara un carro bomba contra las instalaciones de la Gobernación, en pleno centro de la capital del departamento.

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Durante la comunicación, el jefe de Estado agradece que, a pesar de los hechos, no haya habido personas fallecidas.

“No hubo víctimas graves hasta el momento, pero realmente es muy doloroso lo que estamos viviendo”, le respondió la gobernadora.

El mandatario le comunicó a Cortes su presencia este martes en Villavicencio para ejecutar un “plan de choque” para recuperar la seguridad en el territorio.

“Yo mañana voy para allá a reunirme con ustedes y hacer un plan de choque a ver cómo recuperamos eso rápido”, se escucha decir a De La Espriella.

La llamada termina con el presidente atribuyendo la acción terrorista a que los criminales “están asustados”.

“Esos bandidos están asustados porque los estamos combatiendo como nunca”, aseguró.

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Posteriormente, el alcalde de Villavicencio, Alexander Baquero, informó que también tuvo comunicación con De La Espriella, confirmando que hará presencia en la ciudad para “articular acciones contundentes frente a estos hechos”.

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