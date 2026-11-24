La Secretaria de Cultura y el Distrito Creativo de Teusaquillo tendrán a la localidad como el escenario de un festival gastronómico dedicado a la cerveza artesanal colombiana.

La iniciativa invita a que los residentes, visitantes y aficionados recorran bares que pueden no conocer, restaurantes y gastrobares que permiten descubrir nuevos sabores y conocer la diversidad de la producción artesanal cervecera.

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Teusaquillo sabe a Pola: Fechas y programación

Durante cuatro jornadas, ocho establecimientos abrirán sus puertas para ofrecer una programación que mezcla propuestas gastronómicas, música en vivo, catas de cerveza y talleres culturales.

Del 25 al 28 de noviembre, el circuito contará con la participación de establecimientos como Another Van Der, Casa Van Der, Diosa Cervecería, Casa Manigua, Pola Hop, Casa Obrador, Cervecería Soul 45 y Jack & Baco.

La programación busca promover el reconocimiento artesanal, sus procesos de elaboración, las razones detrás de por qué algunas cervezas tienen toques más agrios, otras más dulces.

Miércoles 25 de noviembre

Diosa cervecería (Carrera 19#36-55)

6-10pm Concierto Daniela Arrendon

Soul 45 (Calle 45 #19-30, 2° piso)

Banda en vivo de Jam Alternativo

Casa Manigua ( Calle 45#19-38/44)

Intervención artística y transformación de espacio por @enetres

Jueves 26 de noviembre

Pola Hop ( Calle 45#20-45)

Tornas abiertas. Trae tus vinilos, tu pones la música que desees

Casa Manigua ( Calle 45#19-38/44)

Intervención artística y transformación de espacio por @enetres

Another Van Der ( calle 39#19-40, local 2)

7:30 de la noche, Noche de Flamenco en vivo. Consumo mínimo de $60.000 por persona

Soul 45 (Calle 45 #19-30, 2° piso)

Banda en vivo de Jam de jazz

Jack and Baco ( Carrera 24 #37-20)

8:00 de la noche, cata guiada Bruder: Arándanos y Premium Pale Lager/ Cupos Limitados

8:00 de la noche, Set Dj Dix/ Entrada libre

Viernes 27 de noviembre

Another Van Der ( calle 39#19-40, local 2)

7:30 de la noche, Noche de Disco y Funk. DJ en vivo.

Casa Obrador ( Carrera 24#39-22)

7:30 de la noche, Música House & Chill DJ Sarita

Casa Van Der ( Carrera 16 #35-08)

8:30 de la noche, tributo a la Fania y la previa decembrina. Cien Fuegos , orquesta en vivo.

Pola Hop ( Calle 45#20-45)

9:00 de la noche, set DJ a cargo de viejo Tama

Soul 45 (Calle 45 #19-30, 2° piso)

9:00 de la noche, tributo a Bunbury por Infame

Jack and Baco ( Carrera 24 #37-20)

8:00 de la noche, set DJ Dix. Entrada libre.

Sábado 28 de noviembre

Casa Manigua ( Calle 45#19-38/44)

8:00 a 9:00 de la noche, taller de origami

Pola Hop ( Calle 45#20-45)

Flash Tattoo a cargo del artista Giovanny Espinoza

Another Van Der ( calle 39#19-40, local 2)

6:30 de la noche, noche acústica en vivo. Micrófono abierto.

Casa Obrador ( Carrera 24#39-22)

7:30 de la noche, música House & Chill DJ Sarita.

Soul 45 (Calle 45 #19-30, 2° piso)

Tributo Guns n’ Roses por New Older

Jack and Baco ( Carrera 24 #37-20)

8:00 de la noche, set DJ Dix. Entrada libre.

Además de conocer la variedad de cervezas, el festival también pretende promover la circulación de visitantes por los establecimientos de Teusaquillo, que conozcan la oferta cultural gastronómica de la localidad.

Del 25 al 28 de noviembre, la ciudadanía está invitada a probar y aprender sobre la artesanía cervecera colombiana, de 4:00 de la tarde a 10:00 de la noche, según el horario de cada establecimiento.

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