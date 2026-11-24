Embajada de China rechaza visita de congresistas colombianos a Taiwán
A través de una declaración, el portavoz de la Embajada de Colombia en China expresó su “profundo descontento y firme rechazo” ante la visita de un grupo de congresistas colombianos a Taiwán.
La Embajada de China en Colombia rechazó la visita oficial de un grupo de congresistas colombianos a Taiwán. Según el comunicado del portavoz, la visita “interfiere brutalmente en los asuntos internos de china”.Pidió a Colombia adoptar medidas para “corregir el error y eliminar el impacto negativo” en las relaciones con China.
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Christian Coronado
Comunicador Social y Periodista de la Universidad de la Sabana. Actualmente editor de la noche del Servicio...