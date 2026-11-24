Un carro bomba estalló la noche de este lunes 23 de noviembre contra la sede de la Gobernación del Meta, ubicada en el parque principal del centro de Villavicencio.

La detonación causó daños estructurales en el edificio de la Gobernación y en varias edificaciones aledañas.

De manera preliminar, el coronel (r) Jorge Díaz Martínez, director seccional de la Defensa Civil en el Meta, confirmó a Caracol Radio que el atentado contra las instalaciones de la Gobernación del Meta por ahora deja un saldo de 11 personas heridas. Todas ya fueron trasladadas a diferentes centros asistenciales.

Entre tanto, organismos de emergencia y unidades antiexplosivos adelantan la verificación en la zona para consolidar el balance oficial.

El presidente Abelardo De La Espriella confirmó el atentado a través de sus canales oficiales, rechazó el ataque y anunció una respuesta contundente de la Fuerza Pública contra los responsables.

“El narcoterrorismo está desesperado porque lo estamos enfrentando de manera decidida. Pretende intimidarnos y obligarnos a retroceder para buscar otro falso proceso de paz. Que les quede absolutamente claro: en este Gobierno NO HABRÁ DIÁLOGO CON EL NARCOTERRORISMO”, aseguró el jefe de estado.

Este hecho ocurre ocho días después de otro atentado con carro bomba registrado el 15 de noviembre contra el peaje de Pipiral, en la vía que comunica a Bogotá con Villavicencio.