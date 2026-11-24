Así reacciona Colombia al atentado contra la Gobernación del Meta
Diferentes instituciones, congresistas y mandatarios han reaccionado al atentado con carro bomba contra la Gobernación del Meta, en Villavicencio.
Varias reacciones han surgido condenando el ataque con carro bomba contra la Gobernación del Meta, en pleno centro de Villavicencio. Hasta ahora, se reportan 11 personas heridas y ninguna víctima mortal.
Así reaccionaba el presidente Abelardo De La Espriella, momentos después de conocerse el atentado:
Posteriormente, el mandatario informó que hasta ahora no se registran víctimas mortales
Christian Coronado
Comunicador Social y Periodista de la Universidad de la Sabana. Actualmente editor de la noche del Servicio...