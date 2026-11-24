Varias reacciones han surgido condenando el ataque con carro bomba contra la Gobernación del Meta, en pleno centro de Villavicencio. Hasta ahora, se reportan 11 personas heridas y ninguna víctima mortal.

Así reaccionaba el presidente Abelardo De La Espriella, momentos después de conocerse el atentado:

Posteriormente, el mandatario informó que hasta ahora no se registran víctimas mortales