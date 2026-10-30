Llegaron primeros militares a frontera entre Colombia y Venezuela tras orden de militarizar Cúcuta. Fotos: suministradas.

Pasadas las 7:00 de la noche de este jueves, 29 de octubre, comenzaron a hacer presencia sobre la línea fronteriza entre Colombia y Venezuela, especialmente en el puente internacional Atanasio Girardot, militares de operaciones especiales urbanas.

Esto tras la orden del presidente Abelardo de la Espriella de militarizar a Cúcuta de manera inmediata.

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La llegada de los militares

Los uniformados llegaron en vehículos blindados del Ejército Nacional y se organizaron a lado y lado de la vía, custodiando la frontera con Venezuela.

Cabe recordar que el presidente Abelardo de la Espriella hizo referencia a la ubicación especial de Cúcuta con la línea fronteriza, usada estratégicamente por grupos armados y delincuencia común para evadir a las autoridades colombianas.

Se espera que en el transcurso de las próximas horas la presencia militar se intensifique en diferentes puntos estratégicos de la ciudad.

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Además, para el próximo martes, 3 de noviembre, el mandatario de los colombianos llegará a Cúcuta para dirigir, personalmente, las operaciones urbanas de la fuerza pública que buscan recuperar la seguridad en la capital nortesantandereana.