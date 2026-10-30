Llegaron primeros militares a frontera entre Colombia y Venezuela tras orden de militarizar Cúcuta
Esto se da luego de la orden presidencial de militarizar la capital de Norte de Santander.
Pasadas las 7:00 de la noche de este jueves, 29 de octubre, comenzaron a hacer presencia sobre la línea fronteriza entre Colombia y Venezuela, especialmente en el puente internacional Atanasio Girardot, militares de operaciones especiales urbanas.
Esto tras la orden del presidente Abelardo de la Espriella de militarizar a Cúcuta de manera inmediata.
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La llegada de los militares
Los uniformados llegaron en vehículos blindados del Ejército Nacional y se organizaron a lado y lado de la vía, custodiando la frontera con Venezuela.
Cabe recordar que el presidente Abelardo de la Espriella hizo referencia a la ubicación especial de Cúcuta con la línea fronteriza, usada estratégicamente por grupos armados y delincuencia común para evadir a las autoridades colombianas.
Se espera que en el transcurso de las próximas horas la presencia militar se intensifique en diferentes puntos estratégicos de la ciudad.
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Además, para el próximo martes, 3 de noviembre, el mandatario de los colombianos llegará a Cúcuta para dirigir, personalmente, las operaciones urbanas de la fuerza pública que buscan recuperar la seguridad en la capital nortesantandereana.
Jenny Márquez
Comunicadora Social, egresada de la Universidad Francisco de Paula Santander. Con experiencia en el...