Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

30 oct 2026 Actualizado 02:16

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Actualidad

Llegaron primeros militares a frontera entre Colombia y Venezuela tras orden de militarizar Cúcuta

Esto se da luego de la orden presidencial de militarizar la capital de Norte de Santander.

Llegaron primeros militares a frontera entre Colombia y Venezuela tras orden de militarizar Cúcuta. Fotos: suministradas.

Llegaron primeros militares a frontera entre Colombia y Venezuela tras orden de militarizar Cúcuta. Fotos: suministradas.

Llegaron primeros militares a frontera entre Colombia y Venezuela tras orden de militarizar Cúcuta. Fotos: suministradas.
Cúcuta
Añadir Caracol Radio en Google

Pasadas las 7:00 de la noche de este jueves, 29 de octubre, comenzaron a hacer presencia sobre la línea fronteriza entre Colombia y Venezuela, especialmente en el puente internacional Atanasio Girardot, militares de operaciones especiales urbanas.

Esto tras la orden del presidente Abelardo de la Espriella de militarizar a Cúcuta de manera inmediata.

Lea más: Presidente De la Espriella ordenó militarización inmediata de Cúcuta por crisis de orden público

La llegada de los militares

Los uniformados llegaron en vehículos blindados del Ejército Nacional y se organizaron a lado y lado de la vía, custodiando la frontera con Venezuela.

Cabe recordar que el presidente Abelardo de la Espriella hizo referencia a la ubicación especial de Cúcuta con la línea fronteriza, usada estratégicamente por grupos armados y delincuencia común para evadir a las autoridades colombianas.

Se espera que en el transcurso de las próximas horas la presencia militar se intensifique en diferentes puntos estratégicos de la ciudad.

Lea también: Alcalde de Cúcuta pidió apoyo en inteligencia tras crimen de Miguel Castellanos y nuevo atentado

Además, para el próximo martes, 3 de noviembre, el mandatario de los colombianos llegará a Cúcuta para dirigir, personalmente, las operaciones urbanas de la fuerza pública que buscan recuperar la seguridad en la capital nortesantandereana.

Jenny Márquez

Jenny Márquez

Comunicadora Social, egresada de la Universidad Francisco de Paula Santander. Con experiencia en el...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado