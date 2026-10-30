Manizales tendrá pico y placa temporal del 3 al 30 de noviembre para mejorar la movilidad

Este 29 de octubre, Manizales implementará un pico y placa temporal entre el 3 y el 30 de noviembre de 2026, con el Decreto 0357 del 28 de octubre de 2026, en respuesta a las interrupciones en la movilidad ocasionadas por las obras de infraestructura y las intervenciones en las redes de servicios públicos.

La medida busca disminuir la cantidad de vehículos particulares en circulación mientras se desarrollan estos trabajos.

Actualmente, la ciudad registra 102 puntos de intervención vial. De acuerdo con la información técnica presentada por la Secretaría de Movilidad, la velocidad promedio de circulación pasó de 26 a 22 kilómetros por hora, una situación que refleja las dificultades para desplazarse por diferentes sectores de Manizales.

El Decreto 0357 del 28 de octubre de 2026 consiste en establecer las condiciones de aplicación, los horarios y las excepciones. La medida no regirá los sábados, domingos ni festivos y contempla sanciones para quienes incumplan la restricción.

La medida busca reducir el volumen de vehículos en circulación mientras se ejecutan obras de infraestructura vial e intervenciones en redes de servicios públicos.

¿Cómo funcionará la restricción?

El pico y placa se aplicará de lunes a viernes, entre las 6:00 a. m. y las 8:00 p. m., de acuerdo con el último dígito de la placa del vehículo:

Lunes: placas terminadas en 1 y 2.

placas terminadas en 1 y 2. Martes: placas terminadas en 3 y 4.

placas terminadas en 3 y 4. Miércoles: placas terminadas en 5 y 6.

placas terminadas en 5 y 6. Jueves: placas terminadas en 7 y 8.

placas terminadas en 7 y 8. Viernes: placas terminadas en 9 y 0.

La restricción no aplica los sábados, domingos ni días festivos. Su ámbito comprende las vías públicas municipales de Manizales, mientras que las vías de carácter nacional que funcionan como corredores de ingreso, salida o tránsito hacia otras jurisdicciones están exceptuadas, conforme al decreto. La vía Panamericana se encuentra entre los corredores señalados para esta excepción.

¿Qué vehículos están exentos de esta medida?

El Decreto 0357 contempla excepciones para motocicletas y vehículos 100 % eléctricos o de cero emisiones, así como para otras categorías que cumplan las condiciones legales establecidas.

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