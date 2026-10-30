Asocaña pidió restablecer condiciones de seguridad en el norte del Cauca

Imagen de referencia de la agroindustria de la caña. Crédito: Asocaña.

Cauca

La agroindustria de la caña le exigió al Gobierno Nacional restablecer las condiciones de seguridad en el norte del Cauca ante los hechos violentos y delictivos que afectan a los trabajadores del sector y a las comunidades de la región.

El llamado, dirigido también a las autoridades regionales, busca que se garanticen el derecho al trabajo y la libre movilidad.

La inconformidad de gremios como Asocaña responde a las afectaciones que ha sufrido el sector en lo corrido de 2026, que dan cuenta de un trabajador asesinado, cinco heridos y siete más secuestrados en municipios del norte del Cauca.

El hecho más reciente fue la interceptación de un bus que transportaba trabajadores de la caña. El conductor fue secuestrado y posteriormente puesto en libertad en límites entre el Cauca y el Valle del Cauca.

Claudia Calero, presidenta de Asocaña aseveró que “le exigimos al Gobierno Nacional y a las autoridades regionales acciones para garantizar la seguridad de los trabajadores y de las comunidades en el campo”

Calero señaló que estos hechos afectan el empleo, los ingresos de miles de familias y la estabilidad productiva del sector.

Por su parte, el Consejo Gremial y Empresarial del Cauca indicó que los hechos delictivos y la instalación de artefactos explosivos en la vía Panamericana afectan el desarrollo y la reactivación económica de la región, además de restarle competitividad frente a otros departamentos.