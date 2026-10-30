Asocaña pidió restablecer condiciones de seguridad en el norte del Cauca
La agroindustria de la caña denunció que la mayoría de los eventos violentos incluidos el asesinato de un trabajador, seis colaboradores y siete secuestrados, han tenido lugar en los municipios ubicados en el norte de la región caucana.
Cauca
La agroindustria de la caña le exigió al Gobierno Nacional restablecer las condiciones de seguridad en el norte del Cauca ante los hechos violentos y delictivos que afectan a los trabajadores del sector y a las comunidades de la región.
El llamado, dirigido también a las autoridades regionales, busca que se garanticen el derecho al trabajo y la libre movilidad.
La inconformidad de gremios como Asocaña responde a las afectaciones que ha sufrido el sector en lo corrido de 2026, que dan cuenta de un trabajador asesinado, cinco heridos y siete más secuestrados en municipios del norte del Cauca.
El hecho más reciente fue la interceptación de un bus que transportaba trabajadores de la caña. El conductor fue secuestrado y posteriormente puesto en libertad en límites entre el Cauca y el Valle del Cauca.
Claudia Calero, presidenta de Asocaña aseveró que “le exigimos al Gobierno Nacional y a las autoridades regionales acciones para garantizar la seguridad de los trabajadores y de las comunidades en el campo”
Calero señaló que estos hechos afectan el empleo, los ingresos de miles de familias y la estabilidad productiva del sector.
Por su parte, el Consejo Gremial y Empresarial del Cauca indicó que los hechos delictivos y la instalación de artefactos explosivos en la vía Panamericana afectan el desarrollo y la reactivación económica de la región, además de restarle competitividad frente a otros departamentos.
Richar Vidal
Comunicador social y periodista egresado de la Universidad del Cauca. Desde 2014 ha desarrollado experiencia...