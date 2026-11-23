En el último ataque lanzaron artefactos incendiarios en el Centro de Operaciones de Construcción. Crédito: Suministrada.

Cajibío - Cauca

La Concesión Nuevo Cauca denunció dos ataques contra su infraestructura. El más reciente da cuenta del lanzamiento de artefactos incendiarios en el Centro de Operaciones de Construcción. Hechos registrados en el sector del Cairo, municipio de Cajibío sobre la vía Panamericana.

Se trata de la misma zona donde en la jornada previa hubo alteraciones al orden público en el marco del paro nacional.

En un comunicado la entidad que construye la doble calzada entre Popayán y Santander de Quilichao explicó que los objetos lanzados generaron un incendio.

Las llamas en las instalaciones fueron controladas por los equipos de emergencia. “No se reportaron personas lesionadas y hasta el momento se desconoce la identidad de los responsables”, afirma el comunicado.

Previamente Nuevo Cauca denunció daños registrados durante la jornada de paro nacional contra los componentes tecnológicos de la báscula situada en la construcción de la doble calzada.

La empresa explicó que: “Se afectaron elementos que hacen parte de la infraestructura que fortalecerá la operación y la seguridad de la vía en construcción”.

Estos eventos se suman a los reiterados ataques por parte grupos al margen de la ley dirigidos hacia la infraestructura del proyecto vial, que en lo corrido del 2026 cuenta maquinaria y vehículos hurtados e incinerados.

Para Nuevo Cauca “la reiteración de estas agresiones dificulta mantener las condiciones operativas para avanzar en los trabajos y pone en riesgo la permanencia de la obra”.

Además, indico que la situación deja en permanente riesgo a los trabajadores, los usuarios de la vía, los equipos y las poblaciones cercanas al trazado.

Frente a este panorama la entidad, solicitó a las autoridades reforzar los esquemas de protección, ejecutar las investigaciones pertinentes y brindar acompañamiento institucional. También pidió garantías de seguridad para sus trabajadores y la infraestructura, con el fin de continuar la ejecución de las obras viales en el Cauca.