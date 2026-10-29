Cauca promueve la ciencia y la tecnología como alternativa frente al reclutamiento infantil

La iniciativa contará con una agenda académica, muestra de ciencia interactiva, conferencias, entre otros. Crédito: Suministrada.

Cauca

La Gobernación del Cauca participa en la realización de la segunda versión del evento de Ciencia la Parque, Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI), iniciativa de la Mesa de Investigaciones Departamental orientada a promover vocaciones científicas en la niñez y prevenir el reclutamiento forzado por parte de actores armados.

El evento contará con una agenda académica, muestra de ciencia interactiva, conferencias, entre otros.

La secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad del Cauca, Elvia Rocío Cuenca, informó que la estrategia cuenta con la participación de universidades, colegios y el SENA para consolidar semilleros de investigación.

Ya la dependencia a través del programa Cauca Bots, realizó la entrega de herramientas pedagógicas incluidos kits de robótica.

“El Cauca es uno de los departamentos que tiene el mayor número de niños reclutados por el conflicto y esta es una gran oportunidad en la que nosotros le podemos decir al conflicto que se aleje de los niños porque tenemos una oportunidad a través de la ciencia tecnología y la innovación, que hay un desarrollo en sus vocaciones científicas que a su vez las puedan colocar al servicio de la comunidad y a su desarrollo como futuros profesionales y al crecimiento del departamento”, dijo la funcionaria.

Cuenca destacó que las instituciones educativas junto con el trabajo que realizan las secretarías de educación, incluso las entidades privadas “buscan que los niños estén todo el tiempo con conocimiento y con herramientas.”

También destacó el interés del gobierno departamental por el bienestar de la infancia y la adolescencia por eso la importancia de que “sigamos haciendo este tipo de articulaciones de escenarios como Ciencia al Parque”.

Las actividades del evento son abiertas al público iniciarán el 3 de noviembre en Timbío, continuarán el 4 de noviembre en Santander de Quilichao y culminarán los días 5 y 6 de noviembre en el Parque Caldas de Popayán.

La administración departamental indicó que el proyecto busca abarcar gradualmente más municipios en las siguientes ediciones.