La Armada Nacional incautó seis armas de fuego y más de 250 cartuchos en la costa pacífica caucana. Crédito: Armada Nacional.

López de Micay - Cauca

La Armada Nacional incautó seis armas de fuego y más de 250 cartuchos en la costa pacífica caucana. La operación afectó las capacidades delictivas de las disidencias de las Farc. En la zona continúan los operativos contra las estructuras ilegales que generan temor en los municipios de Timbiquí, Guapi y López de Micay.

Los hechos se registraron en el sector de Bocagrande, sobre el río San Juan del Micay, en jurisdicción del municipio de López de Micay.

En este territorio los uniformados encontraron un subfusil, una pistola, dos revólveres, una escopeta, un rifle, tres proveedores y cartuchos de diferentes calibres.

El comandante del Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 42, teniente coronel Edgar Solarte, explicó que el material, avaluado en 300 millones de pesos, pertenecería a la estructura Jaime Martínez, una de los grupos delincuenciales de alias ‘Iván Mordisco’.

Para el oficial, estas armas fuera de circulación golpean la capacidad criminal de la estructura delincuencial en la costa pacífica.

“También se debilitan su sistema de mando y control, así como su infraestructura tecnológica mediante el hallazgo de 32 equipos de radio de diferentes bandas, un teléfono satelital portátil, uno inalámbrico, tres GPS, nueve teléfonos celulares, un detector de metales y agendas con anotaciones tácticas de interés operacional”, resaltó Solarte.

El oficial puntualizó que en la ofensiva militar participaron la Armada Nacional, en coordinación con la Policía y la Fiscalía y el apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana.