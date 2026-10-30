Popayán decreta restricciones para Halloween y suspende la venta de combustible para motos. Getty Images / NurPhoto

Restricción de parrillero, suspensión de la venta de combustible para motocicletas, prohibición de pólvora y cierres viales hacen parte de las medidas decretadas en Popayán para la celebración de Halloween este fin de semana.

Las disposiciones estarán vigentes entre el 30 de octubre y el 1 de noviembre y buscan prevenir hechos de inseguridad, accidentes de tránsito y alteraciones del orden público durante una de las fechas con mayor afluencia de personas en la ciudad.

Entre las principales medidas se encuentra la restricción de parrillero para motocicletas desde las 6:00 de la tarde del sábado 31 de octubre hasta las 6:00 de la mañana del domingo 1 de noviembre.

Además, la venta y el suministro de combustible para motocicletas estarán suspendidos entre las 2:00 de la tarde del sábado 31 de octubre y las 6:00 de la mañana del domingo 1 de noviembre en todas las estaciones de servicio del municipio.

El decreto también prohíbe la venta y uso de pólvora, restringe la operación de drones sobre espacios públicos y ordena el cierre temporal de la carrera 9 entre calles 4 y 5, frente al comando de la Policía Metropolitana de Popayán.

Además de las restricciones, las autoridades adelantan controles en establecimientos donde se comercializan dulces para Halloween. Durante las inspecciones fueron detectados productos de confitería con fechas de vencimiento expiradas, por lo que se ordenó su destrucción.

La Policía Metropolitana de Popayán apoyará los operativos de control y vigilancia previstos durante la celebración para verificar el cumplimiento de las medidas y garantizar la seguridad de los ciudadanos durante el fin de semana.