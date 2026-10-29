“Vendiendo la justicia al narcotráfico”: Fiscalía pide cárcel para juez por presunta corrupción

“Vendiendo la justicia al narcotráfico”: así fue como la Fiscalía General de la Nación denominó el presunto caso de corrupción judicial que involucra a la juez 77 de Control de Garantías, Miryam Alcira Martínez López, y que estaría relacionado con el supuesto pago de un soborno de $1.200 millones para que el ciudadano neerlandés identificado como Jozef Marcus Hendrika Van der Voort, solicitado en extradición por narcotráfico, obtuviera su libertad mediante un habeas corpus.

En contexto: Juez no aceptó cargos por supuesto soborno de $1.200 millones que dejó en libertad a extraditable

En la mañana de este jueves, la fiscal adscrita a la Dirección Especializada contra la Corrupción presentó el abundante material probatorio con el que solicitó al juez cuarto Penal Municipal con Función de Control de Garantías que envíe a prisión a su homóloga, al funcionario del Centro de Servicios Judiciales, Waldo Garavito Mejía, y a la abogada Emperatriz Herrera Cuenca.

La fiscal fue vehemente al señalar que la juez Martínez López habría traicionado a la justicia al presuntamente aceptar un pago inicial de $600 millones.