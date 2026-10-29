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29 oct 2026 Actualizado 16:42

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Justicia

“Vendiendo la justicia al narcotráfico”: Fiscalía pide cárcel para juez por presunta corrupción

La Fiscalía presentó los audios en los que menciona el acuerdo para presuntamente torcer a la justicia a través del supuesto soborno de $1.200 millones para obtener la libertad del neerlandés Jozef Marcus Hendrika Van der Voort.

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“Vendiendo la justicia al narcotráfico”: así fue como la Fiscalía General de la Nación denominó el presunto caso de corrupción judicial que involucra a la juez 77 de Control de Garantías, Miryam Alcira Martínez López, y que estaría relacionado con el supuesto pago de un soborno de $1.200 millones para que el ciudadano neerlandés identificado como Jozef Marcus Hendrika Van der Voort, solicitado en extradición por narcotráfico, obtuviera su libertad mediante un habeas corpus.

En contexto: Juez no aceptó cargos por supuesto soborno de $1.200 millones que dejó en libertad a extraditable

En la mañana de este jueves, la fiscal adscrita a la Dirección Especializada contra la Corrupción presentó el abundante material probatorio con el que solicitó al juez cuarto Penal Municipal con Función de Control de Garantías que envíe a prisión a su homóloga, al funcionario del Centro de Servicios Judiciales, Waldo Garavito Mejía, y a la abogada Emperatriz Herrera Cuenca.

La fiscal fue vehemente al señalar que la juez Martínez López habría traicionado a la justicia al presuntamente aceptar un pago inicial de $600 millones.

Jenny Rocio Angarita

Jenny Rocio Angarita

Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...

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