MinJusticia sobre señalamientos de Iván Cepeda a De La Espriella: “no tienen prueba contundente”

El ministro de Justicia y también ministro del Interior (e), Iván Cancino se refirió a los señalamientos de Iván Cepeda en contra del presidente Abelardo De La Espriella, relacionándolo con narcotraficantes y paramilitares. El ministro pidió respetar la presunción de inocencia y presentar pruebas que sustenten las denuncias.

Cancino resaltó el control político como una herramienta que fortalece la democracia. Sin embargo, afirmó que “no puede convertirse en un escenario para lanzar acusaciones sin demostrar y fundamentarlas”.

¿Cuáles son las denuncias de Cepeda sobre De La Espriella?

El ministro se refiere a las denuncias presentadas por el excandidato presidencial durante el debate de control político al ministro de Agricultura Indalecio Dangond. Allí, Cepeda expuso una serie de documentos que, según sus denuncias, expondrían vínculos del mandatario con narcotraficantes y paramilitares.

En contexto: Senador Cepeda y ministro Dangond se enfrentaron en debate de control político

Cepeda, entre otras cosas, habla de un nexo entre la firma Dominio De La Espriella (fundada por el presidente) y el entorno de Hugues Rodríguez Fuentes, alias “Barbie”, un ganadero condenado por narcotráfico y por promover grupos paramilitares.

Asegura que el Gobierno de De La Espriella, a través de la cartera de Agricultura, liderada por Dangond, pretende realizar una “contrarreforma”, frenando la restitución de tierras a los campesinos y buscando poner las tierras confiscadas a redes de narcotráfico al servicio de proyectos agroindustriales.

Según las denuncias, dicha contrarreforma se ejecutaría poniendo a antiguos miembros de la firma De La Espriella Lawyers en puestos estratégicos encargados de la administración de los bienes incautados a “antiguos clientes narcoparamilitares”.

¿Qué responde el Gobierno a las denuncias de Cepeda?

Respecto a los señalamientos de Iván Cepeda en el Congreso, el ministro de Justicia y del Interior (e) dice que “pueden parecer graves”, pero que no hay pruebas contundentes ni soportes que pongan en duda la presunción de inocencia del presidente De La Espriella.

“No es solamente llegar a exhibir organigramas, escrituras de hace más de una década y operaciones empresariales”, asegura Cancino, añadiendo que no es suficiente para sustituir las decisiones de la justicia o el respaldo probatorio necesario para exponer este tipo de denuncias.

Cancino señala al sector político que “guarda silencio” frente a las denuncias contra el Gobierno anterior

El ministro, por otro lado, pidió que se tenga el mismo rigor para denunciar los escándalos de “corrupción, narcotráfico, incluso presuntos abusos sexuales, también irresponsabilidad fiscal y posibles vínculos con organizaciones criminales” relacionados con el anterior Gobierno.

Según Cancino, las denuncias sobre esos escándalos “sí están respaldadas en pruebas”. Incluso, dijo que hay disposición para presentar “videos, fotografías, documentos, informes periciales, auditorías” ante las autoridades competentes para determinar responsabilidades.

“No vamos a quedarnos en insinuaciones”, afirmó el ministro.

Mensaje de Cancino a la oposición

El ministro Cancino reiteró que el actual gobierno tiene respeto por la justicia y que “no le teme al control político”, pero que exige que se realice con base en acusaciones sustentadas, respetando la presunción de inocencia “y que el mismo rigor se aplique a todos sin importar la afiliación política”.

Dirigiéndose diréctamente a la oposición, el jefe de cartera aseveró que “el país merece conocer toda la verdad, no solamente la que le conviene a ese sector político”.

Pidió no contaminar la justicia con temas “inflados, sin sustento” que busquen popularidad o aplausos.

Finalmente, solicitó a la justicia debido proceso y resultados rápidos frente a las diferentes denuncias sustentadas que se presenten.