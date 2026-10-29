9 exFarc del Comando Conjunto Central imputados por la JEP por crímenes de guerra y lesa humanidad

Bogotá

La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para La Paz imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 9 exintegrantes del antiguo Comando Conjunto Central de las EcxFarc por hechos que afectaron a la población civil y a integrantes de la Fuerza Pública en Tolima, Huila y Quindío.

Se les atribuye responsabilidades por homicidios, masacres, desapariciones forzadas, desplazamientos, tomas guerrilleras entre otros hechos. Según la investigación de la JEP se documenta el uso de minas antipersonal que afectaron a la población civil y causaron sufrimientos excesivos e innecesarios para obtener ventaja militar contra integrantes de la Fuerza Pública. La investigación documentó una afectación particular contra campesinos quienes representan el 54% de las víctimas acreditadas ante la JEP por hechos cometidos por el extinto Comando Conjunto Central de las Farc.

Los responsables según la JEP

Pablo Catatumbo Torres Victoria, quien fue conocido como ‘Pablo Catatumbo’; Luis Eduardo Rayo, quien fue conocido como ‘Marlon’; Henoc Capera Trujillo, quien fue conocido como ‘Giovanni’ o ‘Giovanni Castro’; Jhon Jairo Oliveros Grisales, alias ‘Armando Pipas’; Gustavo Bocanegra Ortegón, alias ‘Donald’ o ‘Donald Ferreira’; Nelson Antonio Jiménez Gantiva, quien fue conocido como ‘Gonzalo’; Wilson Ramírez Guzmán, alias ‘Teófilo González’; Víctor Hugo Silva Soto, quien fue conocido como ‘Erick’ o ‘El Chivo’ y Raúl Agudelo Medina, quien fue conocido como ‘Olivo Saldaña’.

Estos comparecientes son llamados a reconocer responsabilidad por los crímenes de guerra de homicidio en persona protegida (incluyendo a miembros de la fuerza pública fuera de combate), desplazamiento forzado, condenas o ejecuciones sin garantías judiciales, tortura, tratos crueles, atentados contra la dignidad personal, dirigir ataques contra la población civil, dirigir ataques contra objetos protegidos (como hospitales, escuelas e iglesias), destruir bienes del adversario sin que lo justificara la necesidad militar ; y no dar cuartel (es decir, dar la orden de que no quede ningún adversario vivo).

También se les atribuyen los crímenes de guerra de saqueo, matar o herir a traición (a través de engaños prohibidos); y de usar minas antipersonales que causan sufrimientos innecesarios.

Además, deberán responder por los crímenes de lesa humanidad de asesinato, traslado forzoso de la población, desaparición forzada, tortura y persecución.

Por su gravedad, estos hechos no pueden amnistiarse, es decir, no pueden recibir perdón judicial.

Lo que sigue en el proceso

Los nueve exFarc tendrán 20 días hábiles para aceptar o no la imputación hecha por la JEP. Si aceptan seguirán el camino de las sanciones propias que no implican cárcel por aceptar toda la responsabilidad en estos crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Pero si no aceptan serán enviados a la Fiscalía de la JEP que es la Unidad de Investigación y Acusación y presentados a juicio y de ser vencidos podrían enfrentar hasta 20 años de cárcel.