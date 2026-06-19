Juez revocó habeas corpus que concedió la libertad a neerlandés pedido en extradición

Justicia

El juez 43 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá revocó la decisión de primera instancia que concedió un habeas corpus al ciudadano neerlandés Jozef Marcus Hendrika Van Der Voort, solicitado en extradición por el Reino de los Países Bajos por delitos relacionados con el tráfico de drogas.

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De esta manera, ordenó que, mientras avanzan los trámites de extradición en Colombia, deberá seguir recluido en una cárcel.

Así las cosas, dejó sin efectos la decisión del Juzgado 77 Penal Municipal con Función de Control de Garantías, que le había otorgado la libertad tras considerar que no se configuraban los requisitos para conceder el amparo constitucional.

“Luego de verificar las circunstancias que dieron lugar a la acción constitucional, el Despacho concluyó que no se acreditó una privación ilegal de la libertad ni una prolongación indebida de esta, por lo que no se configuraban los presupuestos que hacen procedente la acción constitucional”, informó el juzgado.

Precisamente, la decisión de primera instancia fue rechazada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que instauró una acción de tutela tras concluir que la decisión que otorgó la libertad fue adoptada de manera irregular.

Según se conoció, tanto el Ministerio de Justicia como la Corte Suprema de Justicia habían emitido concepto favorable a la extradición del ciudadano neerlandés.