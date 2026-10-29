Torrencial aguacero deja múltiples emergencias en Ibagué

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio el secretario de Ambiente y Gestión del Riesgo de Ibagué, Humberto Leal, confirmó que entre la noche del miércoles 28 de octubre y la madrugada del jueves 29 de octubre se atendieron varias emergencias producto de un torrencial aguacero.

“Atendimos en el barrio Libertador la caída de Guaduas lo que generó una contingencia en materia de la movilidad, además dos arboles caídos en la calle 15 con carrera Quinta, como también en el barrio Las Ferias donde el cuerpo de bomberos acompañó a la comunidad”, sostuvo Humberto Leal.

Además, resaltó que hubo una inundación en la calle 23 con cuarta en el barrio La Estación donde funcionarios de la dirección de Gestión del Riesgo acompañaron a las familias y entregaron ayudas humanitarias.

“Hemos tenido familias afectadas por deslizamientos en el sector de Alaska, hicimos el censo, entregaremos ayudas tanto en la zona urbana y rural, seguimos muy pendientes para atender cualquier situación que se registre por las lluvias que se están presentando”, dijo Leal.

Las emergencias atendidas por el Cuerpo Oficial de Bomberos

Durante la madrugada del jueves el bomberos de la ciudad atendieron la caída de un árbol en la carrera Quinta con calle 15. Mientras se adelantaban las labores de corte y retiro del material vegetal, fue necesario restringir temporalmente el paso por este sector.

“Durante la noche de ayer miércoles, el Cuerpo Oficial de Bomberos brindó atención inicial por la caída de dos guaduas sobre viviendas del sector La Libertad. Durante la jornada de hoy jueves se culminarán las labores en este punto”, dijo señaló Miguel Vargas, director del Cuerpo Oficial de Bomberos de Ibagué.