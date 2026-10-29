“No me autoproclamaré”: Alexander Castro tras renunciar a Cultura e iniciar aspiración a la Alcaldía

El secretario de Cultura y Turismo del Tolima, Alexander Castro, renunció a su cargo en el Gobierno Departamental e inicia su aspiración a la Alcaldía de Ibagué. Estuvo hasta el 28 de octubre al frente de esta dependencia.

Castro presentó su informe final de gestión en un evento que se desarrolló en la Sala Alberto Castilla del Conservatorio del Tolima, al cual asistió la gobernadora Adriana Magali Matiz y otros integrantes de su equipo.

En entrevista con Caracol Radio, aseguró que no se autoproclama como candidato a la Administración Municipal, sin embargo, no descarta su aspiración. Considera que la ciudadanía es la que debe decidir si cumple o no este rol.

“Imponer algo no está bien, creo que autoproclamarse tampoco. Lo único que puedo decir es que voy a salir a recorrer las calles de la ciudad y el departamento, y a escuchar la gente”, expresó.

También dijo que renunció con el propósito de “proteger cualquier tipo de circunstancia legal, pero no haré ninguna auto proclamación. Primero hay que hablar con la gente y que sea la gente la que diga si uno sirve o no para ocupar cualquier cargo público”.

Entre lágrimas y mensajes de agradecimiento, la gobernadora Adriana Magali Matiz despidió a Alexander Castro. Dijo que deja una huella importante en su gobierno y que desea éxitos en sus nuevas decisiones y proyectos.

“Estoy segura que la huella que dejaste en el sector será imborrable. Solo le pido a Dios que ilumine tu camino, que sea él quien te dé toda la sabiduría y entendimiento para que tomes las mejores decisiones. Que lo que está por venir sea lo mejor para ti”, manifestó durante el evento.

Castro advirtió que defenderá “como un león” el legado de la mandataria.