Organizaciones de mujeres advierten aumento de feminicidios en el Tolima

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio Estella Gordillo, secretaria de la Red de Mujeres del Tolima, confirmó que en el departamento la cifra de feminicidios sigue creciendo, al igual que las denuncias de casos de violencia de género, por lo que piden a las autoridades protección e investigación a los caos presentados ante la justicia.

El último caso se registró en el barrio Bella Suiza de Ibagué donde fue víctima de feminicidio una mujer identificada como Alba Pérez de 53 años quien murió a manos presuntamente de su pareja identificado como Henry Salgado.

“Este feminicidio de esta mujer es terrible, sabemos que la familia está muy consternada, el victimario está en una clínica porque se autolesionó luego de la agresión. Nuestro llamado a las autoridades a trabajar porque la vida de las mujeres se respete”, dijo Estella Gordillo.

Según Gordillo, este tipo de hechos afecta la tranquilidad de las mujeres, destruye familias y deben generar conciencia entre la comunidad para que ante cualquier síntoma de violencia se reporte a las autoridades y se recurra a profesionales para evitar este tipo de tragedias.

“Es un llamado a toda la sociedad para que acudamos a las autoridades, a la casa rosa, a la Personería, conciliemos, hablemos, esto destroza familias”, destacó la secretaria de la Red de Mujeres del Tolima.

Finalmente, Estela Gordillo, argumentó que en lo corrido del 2026 en el departamento del Tolima se han registrado por lo menos 7 casos que tendrían relación con feminicidios por lo que pide a las autoridades apoyo.