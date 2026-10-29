Proyecto antiaborto se hundió en la Cámara de Representantes por ausencia de congresistas

En la Comisión Primera de la Cámara de Representantes quedó prácticamente hundido el proyecto de acto legislativo impulsado por David Cote, del Centro Democrático, que buscaba modificar el artículo 11 de la Constitución para establecer la protección de la vida humana desde la fecundación.

La iniciativa tendría que ser archivada, pues este tipo de reformas constitucionales debe completar sus cuatro debates en el Senado durante un mismo semestre, plazo que ya no alcanzaría a cumplir.

De igual forma, pretendía reconocer a los fetos como sujetos especiales de protección constitucional “teniendo en cuenta su condición de vulnerabilidad y dependencia durante las primeras etapas de desarrollo”.

Sin embargo, los congresistas del Pacto Histórico promovieron la salida de la Comisión, lo cual ocasionó que se rompiera el quórum y la votación no se pudiera realizar.

Además, hoy era el último plazo para que la Comisión revisara esa reforma, por lo que quedó sin tiempo.

También, cuando estaba terminando la sesión, se fue la luz en la sala, por lo que tuvieron que usar linternas para poder leer durante el cierre.

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El congresista Luis Miguel López aseguró que la ponencia de archivo fue derrotada con 14 votos en contra. Sin embargo, señaló que la ausencia de varios representantes impidió continuar con la discusión del proyecto.

Por su parte, la representante de Salvación Nacional, Carol Borda, calificó como una victoria el hecho de haber mantenido viva la iniciativa desde el momento de su radicación.

Desde el Pacto Histórico, la representante Laura Daniela Beltrán también se pronunció y celebró la decisión. Según afirmó, después de una fuerte lucha y con el apoyo de las organizaciones feministas, lograron defender los derechos y las libertades de las mujeres.

Cabe recordar que, desde 2022, la Corte Constitucional permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 24 de gestación. Sin embargo, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Demografía y Salud de 2025, apenas el 49,5 % de las mujeres que solicitan este procedimiento consigue acceder a él dentro del plazo establecido por la ley.