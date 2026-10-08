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08 oct 2026 Actualizado 22:44

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Internacional

Gobierno se sumó a coalición de países que consideran que “no hay derecho internacional al aborto”

Alejandro Ordóñez.

Alejandro Ordóñez.(Colprensa)

Alejandro Ordóñez.
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El Gobierno de Colombia se adhirió a la Declaración del Consenso de Ginebra sobre la Promoción de la Salud de la Mujer y el Fortalecimiento de la Familia.

El embajador ante la OEA, Alejandro Ordóñez, confirmó que Colombia sumó a una coalición de más de 40 Estados, quienes consideran que “no existe un derecho internacional al aborto ni una obligación internacional de los Estados de financiarlo o facilitarlo”.

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Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

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