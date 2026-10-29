Gobierno radicó ley de rescate fiscal: facultades al presidente y nuevos impuestos

El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella radicó este jueves, 29 de octubre, la Ley de Rescate Fiscal en la Secretaría General de la Cámara.

Lo presentaron los ministros de Hacienda, Miguel Gómez; de Justicia e Interior (e) Iván Cancino, y el vicepresidente José Manuel Restrepo.

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