Gobierno radicó ley de rescate fiscal: facultades al presidente y nuevos impuestos
La radicación la presentaron los ministros de Hacienda, Miguel Gómez; de Justicia e Interior (e) Iván Cancino, y el vicepresidente José Manuel Restrepo.
El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella radicó este jueves, 29 de octubre, la Ley de Rescate Fiscal en la Secretaría General de la Cámara.
Lo presentaron los ministros de Hacienda, Miguel Gómez; de Justicia e Interior (e) Iván Cancino, y el vicepresidente José Manuel Restrepo.
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Laura Duarte
Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...