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29 oct 2026 Actualizado 23:23

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Gobierno radicó ley de rescate fiscal: facultades al presidente y nuevos impuestos

La radicación la presentaron los ministros de Hacienda, Miguel Gómez; de Justicia e Interior (e) Iván Cancino, y el vicepresidente José Manuel Restrepo.

Se radicó ley de rescate fiscal. Foto: Caracol Radio.

Se radicó ley de rescate fiscal. Foto: Caracol Radio.

Se radicó ley de rescate fiscal. Foto: Caracol Radio.
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El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella radicó este jueves, 29 de octubre, la Ley de Rescate Fiscal en la Secretaría General de la Cámara.

Lo presentaron los ministros de Hacienda, Miguel Gómez; de Justicia e Interior (e) Iván Cancino, y el vicepresidente José Manuel Restrepo.

Noticia en desarrollo.

Laura Duarte

Laura Duarte

Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

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