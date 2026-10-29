Identifican a joven que murió en accidente de tránsito en el norte de Barranquilla

Como Sharidt Trujillo Jiménez, de 19 años, fue identificada la mujer que murió en la mañana de este jueves 29 de octubre, tras verse involucrada en un accidente de tránsito en el norte de Barranquilla. El siniestro ocurrió en la carrera 46 con calle 82, en el barrio Porvenir, y en él estuvieron involucrados una motocicleta, un automóvil y un bus de servicio público.

De acuerdo con el informe preliminar de las autoridades de tránsito, la joven se movilizaba en una motocicleta Bajaj Pulsar cuando, por causas que son materia de investigación, chocó contra la parte trasera derecha de un automóvil Nissan Versa que transitaba por la carrera 46, en sentido oriente-occidente.

Tras el impacto, la motociclista perdió el equilibrio y cayó hacia el carril derecho, por donde circulaba un bus de servicio público. Según la reconstrucción preliminar de los hechos, una de las llantas delanteras del vehículo pasó por encima de la joven, quien sufrió lesiones de extrema gravedad.

Sharidt Trujillo falleció en el lugar del accidente. Entre las lesiones reportadas por las autoridades se encuentran politraumatismos, trauma craneoencefálico y traumatismos cerrados de tórax y abdomen.

Al sitio acudieron agentes de tránsito, quienes acordonaron la zona y realizaron la inspección inicial de la escena. Posteriormente, personal de la Policía Judicial, adscrito a la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), llevó a cabo la inspección técnica al cadáver y la recolección de evidencias para avanzar en el esclarecimiento del siniestro.