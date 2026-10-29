Ciénaga de Mallorquín recibe reconocimiento mundial de la ONU por su restauración

La Ciénaga de Mallorquín, en Barranquilla, recibió un reconocimiento de las Naciones Unidas como una de las Iniciativas Emblemáticas Mundiales de Restauración, por los esfuerzos para recuperar este ecosistema. El anuncio lo hizo el ministro de Ambiente, Fabio Arjona.

El proyecto ‘Renacer de la naturaleza urbana en Colombia’ fue seleccionado entre más de 200 postulaciones y más de 80 nominaciones gubernamentales. “Esta era una ciénaga muy degradada que está en etapa de mejoramiento con acciones de restauración”, afirmó Arjona, al destacar los avances en la recuperación ambiental del lugar.

Restaurar 740 hectáreas de la ciénaga para 2030

La iniciativa tiene como meta restaurar 740 hectáreas de la ciénaga para 2030. El reconocimiento, otorgado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), resalta el trabajo conjunto del Gobierno nacional, la Alcaldía de Barranquilla, la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA) y otras organizaciones.

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El alcalde Alejandro Char también celebró la distinción internacional y destacó los beneficios del proyecto para la ciudad. “¡Lo que hacemos con esta joya natural hoy es ejemplo para el mundo!”, expresó. Además, señaló que la recuperación de los manglares contribuye a proteger la biodiversidad y a generar oportunidades de turismo y emprendimiento para las comunidades.

La iniciativa colombiana fue destacada junto a proyectos de países como China, Italia, Etiopía y Estados Unidos. En representación del país, funcionarias del Ministerio de Ambiente y de la Alcaldía de Barranquilla recibieron el reconocimiento en Ereván, que posiciona la recuperación de Mallorquín como una experiencia de restauración ambiental con proyección internacional.