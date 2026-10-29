Joven denuncia presunto abuso sexual durante consulta ginecológica en Barranquilla

Buscan conductor que agredió a una mujer en Cúcuta / Foto Archivo

Una joven de 19 años denunció un presunto caso de abuso sexual que, según su testimonio, ocurrió durante una consulta ginecológica el pasado 20 de octubre en la sede de alta complejidad de la E.S.E. Universitaria del Atlántico, donde funcionaba el antiguo CARI, en Barranquilla.

La denunciante relató a Caracol Radio que acudió a la consulta para recibir orientación sobre un método anticonceptivo, un mes después de haber sufrido un aborto espontáneo. Según explicó, llegó al profesional por recomendación de una amiga de infancia y confiaba en él porque tenía esa relación de cercanía con su entorno.

Sin embargo, aseguró que durante la atención el hombre habría comenzado a abrazarla y besarla sin su consentimiento. La joven relató que intentó retirarse, pero que el señalado insistía en que debía confiar en él.

“Cuando él me abraza y me besa, yo ya me sentí incómoda y le dije que yo me tenía que ir y que me pasara la ropa”, contó.

En su testimonio, afirmó que el hombre presuntamente la sujetó con fuerza y continuó con los actos sexuales pese a sus negativas. La joven describió que intentó forcejear para apartarse y que le pidió reiteradamente que se detuviera.

“Yo le estaba diciendo que no, que me soltara y que yo me tenía que ir”, manifestó.

La denunciante también aseguró que, después de lo ocurrido, el hombre le habría pedido que no contara lo sucedido y que mantuviera lo ocurrido en secreto, bajo el argumento de que necesitaba confiar en él como su ginecólogo.

“Me empezó a decir que todo lo que había pasado ahí yo no podía contarlo, que eso tenía que quedar entre nosotros”, relató.

Acudió a urgencias y presentó denuncia ante la Fiscalía

La joven aseguró que, al salir del lugar, logró comunicarse con un amigo y contarle lo sucedido para pedirle orientación sobre qué debía hacer. Posteriormente, recibió acompañamiento legal y acudió a las autoridades.

Además, afirmó que al día siguiente fue a urgencias, donde recibió atención médica y le practicaron diferentes procedimientos. También indicó que conserva conversaciones y otros elementos que espera entregar a la Fiscalía para que sean incorporados a la investigación.

La denunciante reconoció que la situación ha afectado su estado emocional y que todavía no ha podido acceder a la atención psicológica que le recomendaron. Según contó, su familia consiguió una cita para el 22 de diciembre.

“Estoy un poco afectada porque no es fácil. Nunca había pasado por algo así y me ha dado duro”, expresó.

La joven pide justicia y asegura que otras mujeres la contactaron

En medio de la denuncia, la joven manifestó que otras mujeres se comunicaron con ella para contarle presuntas experiencias similares con el mismo hombre. Según su relato, algunas le habrían referido situaciones que también considera graves. Estos señalamientos deberán ser verificados por las autoridades.

La joven pidió que el caso avance y que se establezcan las responsabilidades correspondientes.

“Que se haga justicia, porque no solamente es por mí. Hubo también varias chicas que me escribieron que esa misma persona también intentó pasarse con ellas e incluso se pasó con ellas, con dos de las que me escribieron”, afirmó.

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E.S.E. UNU responde

Caracol Radio también consultó a Santiago Arboleda, agente interventor de la E.S.E. Universitaria del Atlántico, quien explicó que el señalado no es un médico contratado directamente por la institución, sino un residente de segundo año de ginecología vinculado a través de un convenio de docencia-servicio con una universidad.

Arboleda señaló que, según la información que maneja la institución, la joven no habría ingresado mediante el procedimiento ordinario de admisión ni contaría con una cita registrada en el sistema del centro asistencial. Explicó que, de acuerdo con la información conocida por la entidad, el residente habría contactado directamente a la paciente y solicitado el uso de un consultorio.

“Él es un estudiante, o sea, es un residente de segundo año de ginecología”, precisó.

El agente interventor aseguró que la institución rechazó los hechos denunciados, reportó el caso a la universidad correspondiente y puso la información en conocimiento de la Fiscalía. También afirmó que funcionarios de la entidad han atendido requerimientos y visitas de los investigadores.

“Nosotros ya hacemos los reportes correspondientes y estamos prestos a aportar a la investigación en lo que corresponda a nosotros”, indicó.

Arboleda agregó que la institución intentó contactar a la joven para ofrecerle atención, pero que no contaba con sus datos en el sistema debido a que, según explicó, no había ingresado por el procedimiento habitual de admisión.

El funcionario señaló que la entidad mantendrá prudencia en sus declaraciones para no interferir con la investigación judicial y reiteró su rechazo a cualquier forma de violencia contra las mujeres.