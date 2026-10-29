Videos y audios que incriminarían a presunto agresor sexual de menor de 16 años en Puerto Colombia

Caracol Radio revela en primicia audios y videos que comprometerían a Juan Fernando Álvarez Torres, conocido como Juancho Kily, imputado por acto sexual violento agravado contra una campeona de surf de 16 años, por hechos denunciados el 2 de octubre en Puerto Colombia, Atlántico.

El material incluye un video en el que admite haberse exhibido sexualmente, audios en los que presuntamente pide que le lleven niñas de entre 13 y 16 años y otra grabación en la que aparece con un arma. El caso también está marcado por denuncias de amenazas contra la familia de la víctima.

La joven conocía al señalado desde pequeña. La confianza era tal que incluso lo llamaba «tío».

Admite haberse exhibido sexualmente

En uno de los videos obtenidos en exclusiva por Caracol Radio, Álvarez reconoce haber mostrado sus genitales, conducta que coincide con parte de la denuncia de la menor.

Pide niñas de entre 13 y 16 años

En audios atribuidos al investigado, presuntamente solicita que le lleven niñas de esas edades y advierte que no acepta mayores de edad ni jóvenes con cédula de ciudadanía. El contenido plantea interrogantes sobre la finalidad de esas solicitudes y la posible existencia de otras víctimas, asuntos que deberán esclarecer las autoridades.

Aparece exhibiendo un arma

Otro video conocido en primicia por Caracol Radio muestra a Álvarez exhibiendo un arma. Por su parte, Karen Chavarro, madre de la menor, ha denunciado amenazas e intimidaciones contra su familia

Captura y proceso judicial Álvarez fue capturado el 20 de octubre en Barranquilla mediante orden judicial. Tres días después, la Fiscalía le imputó el delito de acto sexual violento agravado, cargos que no aceptó. El señalado permanece privado de la libertad. La Fiscalía, la Procuraduría y la representación de la víctima solicitaron una medida de aseguramiento en centro carcelario.

La audiencia continuará el jueves 29 de octubre, a las 2:00 p. m., cuando un juez deberá resolver esa petición. La responsabilidad penal de Álvarez deberá ser determinada por la justicia.