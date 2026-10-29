Fiscalía imputó a exjuez que ordenó libertad de supuesto integrante de ‘Los Pachenca’

Justicia

La Fiscalía General de la Nación imputó al exjuez José Antonio Sastoque Fernández de Castro por presuntas irregularidades en las decisiones que adoptó en 2023 y que permitieron la libertad de Fredy Castillo Carrillo, presunto integrante del grupo delincuencial organizado ‘Los Pachenca’.

En ese sentido, un fiscal adscrito a la Dirección Especializada contra la Corrupción de Barranquilla (Atlántico), le imputó al exfuncionario judicial los delitos prevaricato por acción y por omisión.

Lea en contexto: Niegan detención preventiva de juez que dejó en libertad a presunto sicario en Barranquilla

Castillo Carrillo está siendo procesado por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado, esto por hechos que, al parecer, se habrían registrado con ‘Los Pachenca’.

La investigación de la Fiscalía se sustentó en los presuntos hechos de corrupción judicial que se habrían presentado en una audiencia realizada el 29 de junio de 2023, cuando Sastoque se desempeñaba como juez Penal Municipal Ambulante con Función de Control de Garantías del Distrito Judicial de Barranquilla.

En dicha diligencia, la defensa de Castillo Carrillo solicitó revocar la medida de aseguramiento privativa de la libertad.

Sin embargo, la Fiscalía y el Ministerio Público impugnaron la competencia del juzgado para resolver la petición, al considerar que el asunto debía ser conocido por las autoridades judiciales de Santa Marta, ciudad donde se había formulado la imputación y debía presentarse el escrito de acusación.

Lea además: Duro golpe a ` Los Pachencas’ capurado uno de sus cabecillas con más de 20 años en la estructura

Según el ente acusador, el entonces juez omitió tramitar legalmente la impugnación y remitir la actuación a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia para que resolviera el conflicto de competencia. En cambio, habría resuelto por cuenta propia la controversia y revocado la medida de aseguramiento, con lo que ordenó la libertad de Castillo Carrillo.

Las presuntas irregularidades que llevaron a la imputación

Durante la audiencia de imputación, el fiscal explicó los cuestionamientos contra el exfuncionario judicial y señaló que una de las irregularidades consistió en asumir una competencia que, según la Fiscalía, correspondía a la Corte Suprema de Justicia.

“Se tuvo conocimiento de una diligencia de solicitud de revocatoria de medida de aseguramiento. En esa diligencia se presentaron tres irregularidades, la 1º, que se abstuvo o se negó a tramitar una trámite de competencia, porque la Fiscalía y el ministerio público le habían impugnado la competencia. Según la inregularidad, se atribuyó a él la facultad de resolver esa impugnación de competencia, ignorando que la competencia correspondía a la Corte Suprema de Justicia, pues se había planteado con un juzgado de otro distrito”.

Puede leer: Negaron tutela a alias ‘Pinocho’ y ‘Muñeca’ de los Pachenca en medio de operativos para capturarlos

El fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción de Barranquilla (Atlántico), también cuestionó que Sastoque hubiera revocado la medida de aseguramiento sin tener, presuntamente, competencia para hacerlo y sin que estuvieran acreditados los requisitos legales para adoptar esa determinación.

Otro de los argumentos fue la supuesta ausencia de nuevos elementos probatorios que demostraran que Castillo Carrillo ya no pertenecía a Los Pachencas. Según la Fiscalía, el entonces juez ordenó su libertad sin contar con nuevas pruebas que sustentaran la revocatoria de la medida.

Lea también: Juez no aceptó cargos por supuesto soborno de $1.200 millones que dejó en libertad a extraditable

Posteriormente, un juez Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá declaró la nulidad de lo actuado desde el rechazo de la impugnación de competencia, dejó sin efectos la revocatoria de la medida de aseguramiento y ordenó remitir la actuación a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Finalmente, se determinó que la solicitud debía ser conocida por los jueces de control de garantías de Santa Marta.

Por estos hechos, la Fiscalía imputó a Sastoque Fernández de Castro por los delitos de prevaricato por acción y por omisión. El exjuez no aceptó los cargos y aseguró que los hechos son falsos.