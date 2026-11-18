Director del Dapre rinde declaración juramentada en Fiscalía por caso de supuestos ‘sexocontratos’
Se trata de los supuestos contratos que se habrían entregado en diferentes entidades del Estado a cambio de favores sexuales al expresidente Gustavo Petro.
Carlos Ríos, director del Dapre acaba de ingresar al búnker de la Fiscalía a rendir declaración juramentada sobre los supuestos contratos que se habrían entregado en en diferentes entidades del Estado a cambio de favores sexuales al expresidente Gustavo Petro.
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Jenny Rocio Angarita
Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...