Duro golpe a ` Los Pachencas’ capurado uno de sus cabecillas con más de 20 años en la estructura

Un nuevo golpe contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, ACSN, fue reportado en las últimas horas por la Gobernación del Magdalena, tras la captura de uno de los principales integrantes de esta estructura criminal.

De acuerdo con la información entregada por la gobernadora Margarita Guerra a través de su cuenta en X, se trata de un hombre que llevaba más de 20 años vinculado a la organización y que tendría injerencia directa sobre la Troncal del Caribe.

“En las últimas horas, el Batallón de Alta Montaña propinó un duro golpe a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, con la captura de uno de sus principales líderes, un hombre que llevaba más de 20 años en esta estructura criminal y que tenía injerencia directa en la Troncal del Caribe, donde coordinaba hechos criminales y bloqueos. Además, ya había estado preso en Estados Unidos”, dijo la mandataria.

La operación fue adelantada por tropas del Batallón de Alta Montaña. Las autoridades indicaron que se trata de un resultado importante dentro de las acciones contra las estructuras criminales que tienen presencia en la Sierra Nevada y el corredor vial hacia La Guajira.