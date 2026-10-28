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28 oct 2026 Actualizado 19:35

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El Pulso del Fútbol, 28 de octubre de 2026

El Pulso del Fútbol, debate sobre quién debería ser el nuevo entrenador del Junior de Barranquilla.

Sebastian Viera, DT del Junior / Dimayor.

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¿Quién será el nuevo técnico de Junior? El Pulso del Fútbol, 28 de octubre de 2026

¿Quién será el nuevo técnico de Junior? El Pulso del Fútbol, 28 de octubre de 2026

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En este programa de El Pulso del Fútbol Steven Arce y Adrián Magnoli hablaron sobre Junior de Barranquilla y sus posibilidades de clasificar a los ocho. Steven dijo: “Junior está eliminado en la práctica, pero matemáticamente sigue ahí. Aislado, pero todavía tiene una posibilidad. Puede clasificar con 25 puntos”. Sobre el tema Adrián agregó: “La frase de que al Junior lo tenés que matar iba acompañada del fútbol, pero ahora las matemáticas no acompañan al fútbol. No hay más nada”.

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