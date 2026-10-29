Ejército incautó 40 kilos de cocaína en El Carmen de Viboral

El Carmen de Viboral, Antioquia

En un operativo contra el narcotráfico, tropas del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía Nacional, lograron la incautación de 40 kilogramos de clorhidrato de cocaína en el municipio de El Carmen de Viboral, en el Oriente de Antioquia.

La acción fue adelantada por soldados del Grupo de Caballería Mediano N.º 4 Juan del Corral, adscrito a la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, en articulación con la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN) de la Policía.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el cargamento de cocaína incautado estaría vinculado a las actividades ilícitas del grupo de delincuencia organizada El Mesa, estructura criminal que tiene presencia en diferentes sectores de Antioquia.

Incautación de cocaína representa pérdidas por $250 millones para El Mesa

Según el reporte oficial, la incautación de los 40 kilogramos de clorhidrato de cocaína representa una afectación económica cercana a los 250 millones de pesos para las finanzas ilegales de El Mesa, al impedir la comercialización del estupefaciente.

Las autoridades destacaron que este resultado hace parte de las operaciones desarrolladas para combatir el tráfico de drogas y debilitar las fuentes de financiación de las organizaciones criminales que operan en el departamento.

Asimismo, el Ejército Nacional reiteró su compromiso de continuar adelantando acciones coordinadas con la Policía para contrarrestar el narcotráfico y proteger a la población civil frente a las amenazas asociadas a estas actividades ilegales.