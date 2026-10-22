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22 oct 2026 Actualizado 14:11

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Fuerza pública destruye laboratorio de cocaína atribuido al GDO ‘El Mesa’ en El Peñol, Antioquia

Con la destrucción del complejo de procesamiento, las autoridades debilitan la cadena de financiamiento de estructuras criminales en el departamento.

Fuerza pública destruye laboratorio de cocaína atribuido al GDO ‘El Mesa’ en El Peñol, Antioquia

Fuerza pública destruye laboratorio de cocaína atribuido al GDO ‘El Mesa’ en El Peñol, Antioquia

Fuerza pública destruye laboratorio de cocaína atribuido al GDO ‘El Mesa’ en El Peñol, Antioquia

Santiago Solórzano

Medellín
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El Peñol, Antioquia

En el marco de operaciones contra el narcotráfico, tropas del Grupo de Caballería Mediano N.° 4 Juan del Corral de la Cuarta Brigada, en coordinación con la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, hallaron y destruyeron un laboratorio para el procesamiento de clorhidrato de cocaína. De acuerdo con las autoridades, la infraestructura pertenecía presuntamente al grupo de delincuencia organizada El Mesa.

Durante el procedimiento militar y policial, se incautaron más de 350 kilogramos de clorhidrato de cocaína, 264 galones de sustancias líquidas y 801 galones de insumos químicos. El material encontrado formaba parte de la cadena logística utilizada por la estructura criminal para la producción continua de estupefacientes en la región.

Impacto financiero de $1.500 millones a las economías ilícitas

Las autoridades confirmaron que esta contundente acción representa un impacto económico estimado en $1.500 millones de pesos para las finanzas de la organización ilegal. Adicionalmente, el operativo logró neutralizar una capacidad de producción proyectada en 800 kilogramos mensuales del alcaloide.

Más información

Con este resultado estratégico, la Fuerza Pública impacta las estructuras financieras ilícitas de los grupos armados que delinquen en la zona. De igual forma, las instituciones reafirmaron su compromiso con la protección de la salud pública, la seguridad y el orden social en el departamento de Antioquia.

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