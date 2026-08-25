‘El Mesa’ está generando temor en municipios del Oriente haciéndose pasar por el ELN: Ejército

Oriente de Antioquia

El pasado viernes, un bus de la empresa Soostrada fue incinerado en la vía Sonsón-La Unión, sector Mesopotamia. Cinco personas aproximadamente, con camuflados y portando fusiles, cometieron el ataque. Hicieron creer que era un grupo guerrillero, pero la investigación inicial indicaba que se trataría de ‘El Mesa’ como responsable.

Durante el fin de semana, en la misma zona pintaron grafitis con las siglas del ELN en paredes y señales informativas de movilidad, además de la carretera.

Este martes se reportó una situación similar en la vereda Tasajo, municipio de Sonsón, pero con instalación de una bandera de color rojo y negro.

Ante esta situación que ha generado temor entre la población por la posible presencia del grupo guerrillero ELN en esa zona del páramo, el ejército intervino y evitó la acción catalogada como “una acción de proselitismo armado alusiva al grupo terrorista ELN, adelantada al parecer por el grupo delincuencial El Mesa, con la que pretendían generar zozobra y confusión entre la población civil”, manifestó la Séptima División.

Intervención del Ejército:

Intervención del Ejército en Sonsón - foto Séptima División Ampliar Intervención del Ejército en Sonsón - foto Séptima División Cerrar

En la zona se descartó la presencia de explosivos por parte de las tropas del Grupo de Caballería Mediano N.º 4 Juan del Corral.

Intervención del Ejército en Sonsón- foto Séptima División Ampliar Intervención del Ejército en Sonsón- foto Séptima División Cerrar

Por ahora, las autoridades no han entregado mayores detalles de esta intención proselitista del grupo ilegal El Mesa, que sostiene una guerra por el territorio con el Clan del Golfo.