‘El Mesa’ está generando temor en municipios del Oriente haciéndose pasar por el ELN: Ejército
Así lo aseguró el Ejército al intervenir las zonas donde se pintaron grafitos del grupo guerrillero e intervinieron estas acciones proselitistas.
Oriente de Antioquia
El pasado viernes, un bus de la empresa Soostrada fue incinerado en la vía Sonsón-La Unión, sector Mesopotamia. Cinco personas aproximadamente, con camuflados y portando fusiles, cometieron el ataque. Hicieron creer que era un grupo guerrillero, pero la investigación inicial indicaba que se trataría de ‘El Mesa’ como responsable.
Durante el fin de semana, en la misma zona pintaron grafitis con las siglas del ELN en paredes y señales informativas de movilidad, además de la carretera.
Este martes se reportó una situación similar en la vereda Tasajo, municipio de Sonsón, pero con instalación de una bandera de color rojo y negro.
Ante esta situación que ha generado temor entre la población por la posible presencia del grupo guerrillero ELN en esa zona del páramo, el ejército intervino y evitó la acción catalogada como “una acción de proselitismo armado alusiva al grupo terrorista ELN, adelantada al parecer por el grupo delincuencial El Mesa, con la que pretendían generar zozobra y confusión entre la población civil”, manifestó la Séptima División.
Intervención del Ejército:
En la zona se descartó la presencia de explosivos por parte de las tropas del Grupo de Caballería Mediano N.º 4 Juan del Corral.
Por ahora, las autoridades no han entregado mayores detalles de esta intención proselitista del grupo ilegal El Mesa, que sostiene una guerra por el territorio con el Clan del Golfo.
Norbey Valle David
Periodista antioqueño con experiencia en diferentes medios de comunicación de televisión y radio, desde...