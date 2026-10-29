Denuncian disparos contra vehículo de rector de un colegio en Maicao, La Guajira: esto se sabe

El vehículo utilizado por Robert Almanza, rector de la Institución Educativa Santa Catalina de Siena, en Maicao, en La Guajira recibió al menos seis impactos de bala, así lo denunció La Asociación de Trabajadores de la Educación de La Guajira.

En el comunicado, se indica que vehículo utilizado por el profesor se encontraba estacionado frente al colegio cuando recibió los impactos de bala, y que no se presentaron personas lesionadas.

Mientras tanto, Asodegua pidió a las autoridades adelantar las investigaciones para esclarecer lo sucedido e indicaron que, aunque no se presentaron personas heridas, no deja de ser un hecho que genera preocupación.

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“Este hecho se suma a las preocupaciones que generan las situaciones de intimidación y violencia que afectan a comunidades educativas en distintos territorios de La Guajira”, indicó Asodegua.

Otros hechos contra docentes

La Asociación indicó que este hecho se suma otro registrado en el corregimiento de Paraguachón, en Maicao en donde tres docentes de la Institución Educativa Indígena No 12 de Paraguachón “recibieron llamadas extorsivas e intimidatorias”.

“No podemos normalizar que el ejercicio de la docencia y la dirección escolar se desarrolle bajo incertidumbre, temor o riesgo”, indicaron.