La Guajira recibirá ‘La Crono de Rigo’ y le apuesta al turismo deportivo

El ciclista colombiano Rigoberto Urán acompañado por el gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar. Foto: Gobernación de La Guajira.

La Guajira busca fortalecer su proyección turística nacional e internacional con la realización de La Crono de Rigo, evento ciclístico que llegará por primera vez al departamento los días 5, 6 y 7 de marzo de 2027. El anuncio fue realizado por el ciclista colombiano Rigoberto Urán durante el Giro de Rigo, en Cali, donde estuvo acompañado por el gobernador Jairo Aguilar.

La designación representa una oportunidad para mostrar los atractivos naturales y culturales del territorio ante miles de ciclistas y visitantes. La iniciativa busca conectar la práctica deportiva con la posibilidad de recorrer y conocer los paisajes guajiros, desde sus playas y desiertos hasta sus montañas y comunidades.

Una vitrina para los paisajes y la cultura guajira

Durante el encuentro, el gobernador presentó el video promocional ‘Descubre La Guajira’ e invitó a los colombianos a visitar el departamento y vivir sus experiencias turísticas. El mandatario destacó que el territorio cuenta con condiciones para el turismo de aventura y deportes como el kitesurf, por el que es reconocido internacionalmente.

“La Guajira no solo quiere que la visiten, quiere que la vivan. Queremos que esos miles de ciclistas que hoy nos acompañan se preparen para descubrir un territorio extraordinario, donde cada kilómetro tiene un paisaje, una historia y una cultura por contar”, manifestó Jairo Aguilar.

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Turismo y economía, entre las apuestas del evento

La llegada de La Crono de Rigo también representa una oportunidad para dinamizar sectores como la hotelería, la gastronomía, el transporte, el comercio y los servicios turísticos. Además, permitirá visibilizar la identidad cultural de las comunidades y promover otros destinos del departamento.

Rigoberto Urán tiene previsto visitar La Guajira para realizar el anuncio oficial y ampliar los detalles de esta edición, con la que el departamento busca consolidarse como escenario de grandes eventos y fortalecer su estrategia de promoción turística ‘Descubre La Guajira’.