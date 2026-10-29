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29 oct 2026 Actualizado 12:43

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Autoridades inspeccionan plantas de tratamiento de agua del Atlántico: verifican calidad

Hasta el momento, se ha inspeccionado 25 de las 31 plantas de tratamiento objeto de seguimiento.

Inspección a plantas de tratamiento de agua potable. Foto: Gobernación del Atlántico.

Inspección a plantas de tratamiento de agua potable. Foto: Gobernación del Atlántico.

Inspección a plantas de tratamiento de agua potable. Foto: Gobernación del Atlántico.
Barranquilla
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La secretaría de Salud departamental intensifica las inspecciones sanitarias a las diferentes plantas de tratamiento de agua en los diferentes municipios del departamento.

Hasta el momento, se han revisado 25 de las 31 plantas de tratamiento objeto de seguimiento.

“Durante esta visita constatamos y verificamos los diferentes procesos de captación, tratamiento, almacenamiento, distribución y desinfección, con el objetivo de garantizar que el agua potable que consumen los ciudadanos se encuentre en condiciones seguras y cumpla con los más altos estándares de calidad”, dijo.

Las autoridades dieron a conocer que se están revisando las disposiciones establecidas en el Decreto 1575 de 2007 en sistemas clave, como la planta de tratamiento de Barranquilla, que surte a ocho municipios.

“Esta labor busca verificar el cumplimiento de la normativa sanitaria y garantizar el acceso a agua segura para más de dos millones de habitantes de Barranquilla, Soledad, Galapa, Usiacurí, Tubará, Juan de Acosta, Piojó y el sector Lluvia de Oro, en Malambo”, indicó la Gobernación.

Efraín Miguel Hernández

Comunicador Social

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