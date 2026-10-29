Autoridades inspeccionan plantas de tratamiento de agua del Atlántico: verifican calidad
Hasta el momento, se ha inspeccionado 25 de las 31 plantas de tratamiento objeto de seguimiento.
La secretaría de Salud departamental intensifica las inspecciones sanitarias a las diferentes plantas de tratamiento de agua en los diferentes municipios del departamento.
Hasta el momento, se han revisado 25 de las 31 plantas de tratamiento objeto de seguimiento.
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“Durante esta visita constatamos y verificamos los diferentes procesos de captación, tratamiento, almacenamiento, distribución y desinfección, con el objetivo de garantizar que el agua potable que consumen los ciudadanos se encuentre en condiciones seguras y cumpla con los más altos estándares de calidad”, dijo.
Las autoridades dieron a conocer que se están revisando las disposiciones establecidas en el Decreto 1575 de 2007 en sistemas clave, como la planta de tratamiento de Barranquilla, que surte a ocho municipios.
“Esta labor busca verificar el cumplimiento de la normativa sanitaria y garantizar el acceso a agua segura para más de dos millones de habitantes de Barranquilla, Soledad, Galapa, Usiacurí, Tubará, Juan de Acosta, Piojó y el sector Lluvia de Oro, en Malambo”, indicó la Gobernación.