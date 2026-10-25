Seis capturados en operativos contra presuntas redes vinculadas al ELN en Uribia, La Guajira

Ejército reporta seis capturas e incautación de drogas en Uribia, La Guajira

Seis personas fueron capturadas durante diligencias de allanamiento realizadas en el municipio de Uribia, La Guajira, en medio de operaciones coordinadas entre la Policía Nacional y el Ejército para afectar las capacidades del ELN en esta zona del departamento.

La Primera División del Ejército Nacional informó que los procedimientos dejaron tres capturas mediante orden judicial y otras tres en flagrancia, por hechos relacionados con los presuntos delitos de concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes.

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Durante los allanamientos, las autoridades incautaron aproximadamente 1,5 kilogramos de marihuana, 200 gramos de cocaína, siete brazaletes alusivos al ELN y municiones de diferentes calibres.

Los operativos se desarrollaron de manera coordinada con la Policía Nacional en La Guajira y tropas del Batallón de Artillería de Defensa Antiaérea número 1.

Según la Primera División del Ejército, estas acciones buscan afectar las capacidades del grupo armado organizado ELN en la región.

La incautación de los brazaletes y demás elementos será materia de investigación para determinar su procedencia y establecer si existe una relación entre los detenidos y las actividades de esta organización armada ilegal.