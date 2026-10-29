Choque de trenes en España: los audios que demuestran el error del centro de control

Vista del lugar del accidente tras la colisión de dos trenes de alta velocidad en el centro de España. (Foto de @1vanta3 vía X / Cedida / Anadolu vía Getty Images) / Anadolu

El País América reveló tres audios clave para comprender la tragedia del choque de dos trenes en la región de Toledo (España) y que dejó más de 60 personas muertas. Los audios son sobre las conversaciones que tuvo la maquinista del tren de Iryo que estaba detenido y el controlador de Atocha y el del maquinista del tren AVE, que iba detrás del Iryo, con el mismo controlador.

El controlador le dio la orden al tren AVE que reiniciara la marcha normal, incumpliendo el protocolo que limitase la velocidad de 40 kilómetros por hora. Esta indicación la hace sin comprobar que hubiese un tren adelante obstaculizando la ruta.

Este mismo controlador de Atocha también le da la misma orden a la maquinista del Iryo: “reanude la marcha normal”, sin embargo, este llamado no pudo ejecutarse pues no se lograba reiniciar el tren con el sistema LZB.

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A pesar de que el tren Iryo avisó con cinco minutos de antelación que no podía moverse, ningún controlador avisó al AVE que tenía que frenar.

El error clave

El audio central para entender la tragedia es la conversación entre el centro de control de Atocha y el AVE, que dura más de cinco minutos en el que luego de una larga conversación, el controlador ordena al tren retomar la ruta.

La decisión del controlador va en contra del protocolo y es la causa del accidente. Los protocolos indican que el controlador debe comprobar que el tren que estaba adelante se haya alejado al menos 30 kilómetros para evitar un choque.

Al final de la conversación, el maquinista del AVE y el controlador repiten las órdenes para que quede claro que ambos entienden los comandos.

Controlador: CRC Atocha a maquinista de tren es 2080

Maquinista: Sí

C: A las 08.36.

M: Sí

C: Y esto dice: maquinista de tren 2080. Desconecte y vuelva a conectar y vuelva a conectar el LZB. Reanude marcha. Y luego reanude la marcha al amparo del BSL con marcha normal

M: ¿Con marcha normal?

C: Sí.

La primera llamada

La primera conversación del centro de control fue con la maquinista del tren Iryo, que estaba detenido. La maquinista reporta que tuvo una ‘pérdida de transmisión circulando en BSL. El siguiente se ha de ir en el 113 a más de 200. Pero no he cogido transmisión. Estoy detenida a la entrada de Urda’.

Luego de una serie de mensajes confusos, el controlador retoma el protocolo y da las órdenes por medio de repetición para dejar claridad de que ambos, controlador y maquinista, entendieron lo mismo:

Controlador: Vale, pues un momentito. Esto dice maquinista de tren 6076. Desconecte. Y vuelva a conectar.

Maquinista: Y vuelva a conectar.

C: Reanude la marcha, al amparo del BSL, con marcha normal.

Pudo evitarse la tragedia

El tercer mensaje deja en evidencia que la tragedia pudo evitarse pues el Iryo llama a control para avisar que no ha logrado arrancar porque sigue sin poder revisar el sistema LZB.

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A pesar de recibir esta información, el controlador no parece tomar una decisión drástica ni avisa al AVE que se detenga a pesar de que estuvo a tiempo de hacerlo.

Maquinista: No me está permitiendo el tren reiniciar el sistema LZB. Y por eso estoy todavía detenida ante la señal de entrada.

Control: Vale. ¿Conforme? Pues nada, en cuanto pueda. Y si tiene problema, ahora nos llama.

M: Vale, perfecto. Ahora le digo.

Tras esta conversación, se registra una discusión y desorden en el centro de control.

“De verdad, tronco. De verdad. El 6071 está teniendo problemas con el equipo. Está avanzando hasta que se detenga. Tenía un Meta40 que continuara en BSL. No hemos cambiado. Un momento”, dice el controlador.

Cinco minutos después de esta conversación ocurrió el choque entre ambos trenes, convirtiéndose en la segunda tragedia férrea en España en un año.