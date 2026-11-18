La Comisión Nacional de Territorios Indígenas en la COP31, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo, la ONIC y la Mesa Permanente de Concertación.

En el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31), en Antalya, Turquía, diferentes organizaciones están reunidas para dialogar sobre los retos ambientales y la forma en la que las naciones deben emplear acciones concretas para combatir dichos cambios.

Durante la jornada del 18 de noviembre de 2026, el secretario de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), Camilo Niño Izquierdo, comentó las principales problemáticas para el 35% del territorio colombiano que es reconocido como resguardo indígena.

“Por eso estamos diciendo que el 58% de los bosques que hoy tiene Colombia están en territorios indígenas, y que el 61% de las aguas superficiales también están en territorios indígenas. El 91% de los ecosistemas naturales están en estado natural”, mencionó Camilo Niño.

Aunque el reconocimiento de estas zonas también presentan constantes amenazas. Del 91% de las áreas que hay a título vigente, el 15,44% cuentan con títulos mineros, el 9,79% representan las actividades de explotación de hidrocarburos y además el 15% ha sido afectado por la deforestación.

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El llamado de los Pueblos Indígenas en la COP31

El secretario de la CNTI resaltó la necesidad de incluir a los Pueblos Indígenas en las negociaciones internacionales sobre el ambiente, porque en reiteradas ocasiones en los que las diferentes organizaciones empiezan a exigir garantías por los territorios, los resultados son negativos.

“¿Por qué arrancó sobre esto? Porque precisamente cuando nosotros exigimos que se proteja, que se cuide, que no haya explotación, es cuando empiezan a ver los resultados de los asesinatos, los confinamientos, los desplazamientos”, añadió.

En este sentido, Camilo Niño hizo un llamado para proteger a los territorios y defensores de los pueblos indígenas, además de ofrecer espacios de participación, cuando estén vinculados con las decisiones climáticas y también el reconocimiento de los Pueblos Indígenas como titulares de derechos.

“Hemos dicho desde el espacio que defender los territorios no nos cueste la vida”, concluyó el secretario.

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Representación colombiana en Turquía

Así mismo, el movimiento indígena a través de la Mesa Permanente de Concertación (MPC), las Entidades Territoriales Indígenas de la Amazonía , la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, también se suman a este diálogo, compartiendo la posición de Colombia frente a la crisis climática.

Durante su intervención en la plenaria de la COP31, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, Fabio Arjona, reconoció el papel fundamental de los territorios indígenas en la acción climática y la protección de la biodiversidad.

Además resaltó la importancia de construir una agenda basada en la protección ambiental con el desarrollo económico y el bienestar de la población. Del mismo modo, invitó a los países con mayores emisiones a asumir su responsabilidad, elevar los compromisos e implementar medidas de acción inmediatas.

“No podemos permitir que la histeria ambiental marque la agenda climática y de biodiversidad, imponiendo barreras que han terminado por castigar el desarrollo de países como el nuestro, que apenas representa el 0,6% de las emisiones de gases de efecto invernadero”, afirmó el ministro Fabio Arjona.

De modo que el ministro de Ambiente y Desarrolló reiteró el compromiso del Gobierno nacional, para realizar una transición hacia energías más limpias y soberanía energética.

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El siguiente paso en el país

Con el reconocimiento del ministro Fabio Arjona Hincapié hacía los territorios indígenas, se vuelve necesario incluir a los Pueblos Indígenas como una delegación oficial de negociadores de Colombia en próximos diálogos internacionales sobre el cambio climático y biodiversidad, con el propósito de fortalecer la defensa de sus derechos.

Como resultado del diálogo, se pactó una sesión de la MPC con el Ministerio de Ambiente, de modo que continúen los esfuerzos en la construcción conjunta de una agenda ambiental nacional, internacional y el diálogo de Gobierno a Gobierno.

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